Anthropic lève 580 millions de dollars pour décortiquer les algorithmes d'intelligence artificielle

Anthropic lève 580 millions de dollars pour poursuivre ses recherches autour de l'intelligence artificielle et de la construction d'algorithmes fiables, interprétables et orientables. Cette levée de fonds en série B a été menée par Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, avec la participation de Caroline Ellison, Jim McClave, Nishad Singh, Jaan Tallinn, et le Center for Emerging Risk Research (CERR). Anthropic avait précédemment levé 124 millions de dollars en Série A.



Des systèmes trop imprévisibles et opaques

Les systèmes d'intelligence artificielle utilisés aujourd'hui peuvent engendrer des bénéfices importants mais sont aussi imprévisibles, peu fiables et opaques. D'où les recherches menées par Anthropic qui souhaite bâtir une infrastructure expérimentale à grande échelle pour explorer et améliorer les propriétés de sécurité des modèles d'intelligence artificielle pour le calcul intensif. La start-up a été fondée début 2021 par Dario Amodei, l'ancien vice-président en charge de la recherche chez OpenAI, et sa soeur Daniela Amodei, qui est également passée chez OpenAI.



Anthropic explique vouloir développer les composants techniques nécessaires pour construire des modèles à grande échelle qui ont de meilleures garanties et nécessitent moins d'interventions après leur entraînement. Son deuxième objectif est de mettre au point les outils permettant de regarder plus en profondeur ces modèles afin d'être sûr que les garanties fonctionnent. La start-up assure pouvoir trouver des débouchés commerciaux au fur et à mesure de ses recherches.



"Avec cette levée de fonds, nous allons explorer les propriétés prévisibles de mise à l'échelle des systèmes de machine learning, tout en examinant de près les façons imprévisibles dont les problèmes de sécurité peuvent émerger à grande échelle", explique Dario Amodei. Pour l'instant, la start-up basée à San Francisco s'appuie sur une équipe de 40 personnes pour se pencher sur cet épineux sujet consistant à mieux comprendre les algorithmes d'intelligence artificielle, et le pourquoi des décisions qu'ils prennent. Un sujet d'autant plus complexe que les algorithmes grandissent et brassent de gigantesques quantités de données.