Anthropic ouvre son chatbot Claude au grand public

Anthropic est enfin prête à s’attaquer à ChatGPT. Mercredi 12 juillet, la start-up américaine a lancé une deuxième version de son robot conversationnel, concurrent direct de celui conçu par sa rivale OpenAI. Et elle a surtout annoncé son ouverture au grand public.

"Réponses plus longues"

Baptisé Claude 2, celui-ci offre “de meilleures performances et des réponses plus longues”, explique Anthropic. La société souligne notamment qu’il a obtenu de meilleurs résultats à plusieurs tests, comme l’examen du barreau ou le diplôme pour devenir médecin. Ses capacités en code informatique et en mathématiques ont aussi été renforcées.



Claude 2 n’est pour le moment disponible qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Anthropic promet de le rendre accessible dans d’autres pays “au cours des prochains mois”. Le chatbot entre en concurrence avec ChatGPT, mais aussi Bard de Google ou encore Pi, lancé par la start-up Infection AI, qui vient de lever 1,3 milliard de dollars.

750 millions levés

La start-up a été fondée par d’anciens responsables d’OpenAI. Surfant sur l'appétit des investisseurs pour l’IA générative, dans le sillage des premiers succès de ChatGPT, elle a levé 750 millions de dollars depuis le début de l’année, dont 300 millions apportés par Google. Sa valorisation se chiffre désormais à 4,1 milliards de dollars.



En avril, Anthropic a commencé à mettre ses modèles d’intelligence artificielle générative à disposition d’autres entreprises. Une étape importante pour commencer à monétiser ses nombreuses recherches académiques. “Des milliers d’entreprises utilisent notre interface de programmation”, explique la start-up. La plateforme de questions-réponses Quora et le service de conseils juridiques Robin AI font partie de ses premiers clients.