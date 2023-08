Anticipant de nouvelles sanctions américaines, les géants chinois multiplient les commandes à Nvidia

Pour ne pas être pris au piège des sanctions américaines, les géants chinois du numérique dépensent massivement pour mettre la main sur des GPU de Nvidia, dédiés à l’intelligence artificielle. Selon les informations du Financial Times, Alibaba, Tencent, ByteDance et Baidu ont ainsi commandé pour près de cinq milliards de dollars de puces auprès du leader américain du secteur.

Puces moins puissantes

Ces sociétés veulent constituer au plus vite d’importants stocks, capables d’entraîner et de faire tourner les derniers modèles d’IA générative. Car elles anticipent un prochain durcissement des restrictions d’exportations imposées depuis l’an passé par Washington, qui doit refermer une faille dans laquelle s’était engouffré Nvidia.

Pour continuer de vendre ses GPU d’IA en Chine, le groupe a lancé deux nouvelles puces, déclinaisons de ses produits phares, l’A100 et la plus récente H100. Baptisées A800 et H800, celles-ci sont capables d’entraîner des modèles, mais elles ne sont pas suffisamment puissantes pour être concernées par les restrictions d’exportation vers la Chine.

Nouvelles restrictions

Cette stratégie n’a pas échappé aux responsables américains. Selon le Wall Street Journal, ils devraient donc élargir le champ d’action des sanctions, afin de limiter la vente en Chine des GPU A800 et H800. Washington devrait également étendre ses restrictions d’exportation aux services de cloud, qui ne sont pour le moment pas concernés. Cette absence est mise à profit par les entreprises chinoises travaillant sur l’IA.

Selon le Financial Times, Nvidia devrait livrer pas moins de 100.000 GPU A800 cette année à Alibaba, Tencent, ByteDance et Baidu. Cela représente plus d’un milliard de dollars, prix catalogue. Les livraisons prévues l’an passé devraient se chiffrer à quatre milliards de dollars. L’enjeu est primordial pour ces entreprises : les puces de Nvidia sont indispensables pour leurs ambitions dans l’IA générative, sur laquelle elles se sont lancées à grande vitesse suite au succès du robot conversationnel ChatGPT.