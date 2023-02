Antitrust : Bruxelles va enquêter sur le rachat de Figma par Adobe

Le projet de rachat de Figma par Adobe, annoncé le 15 septembre 2022, fera l’objet d’une enquête de la Commission européenne.

Le montant de l’opération, à 20 milliards de dollars, n’a pas atteint les seuils européens sur les concentrations et la libre concurrence mais a bien atteint les seuils nationaux fixés par l’Autriche et l’Allemagne, la première ayant ensuite fait une demande de renvoi vers la Commission. Quinze autres pays européens, dont la France et l’Allemagne, se sont ensuite joints à l’Autriche, poussant la Commission à ouvrir une enquête.

Adobe doit désormais notifier son opération de rachat à la Commission pour que celle-ci puisse débuter l’enquête. Utilisée par quatre millions d'utilisateurs, le logiciel collaboratif de prototypage et conception Figma Design est l'un des rares concurrents à avoir su s'imposer face à Adobe sur le marché des logiciels de création artistique ces dernières années.

L’opération devrait être conclue cette année, selon Adobe

L’Union européenne n’est d’ailleurs pas la seule à s’intéresser à ce rachat. Le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission ont également lancé une enquête sur le sujet. Adobe lui-même a annoncé lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats en décembre que l’autorité britannique de la concurrence s’était aussi penché sur l’opération.

Avec 140 milliards de dollars de capitalisation, Adobe est de très loin l’entreprise la plus développée du secteur. A titre de comparaison, Figma ne pèse "que" 10 milliards de dollars. La société de logiciels a toutefois toujours promis que son rachat de Figma, très populaire auprès des créatifs pour sa simplicité d’utilisation, ne présageait pas une augmentation de ses prix. La version web de Figma est son grand atout face à Adobe XD, l'outil de prototypage d'interfaces et de conception UX/UI d'Adobe.

L'opération sera réalisée moitié en cash, moitié en actions. D’après un porte-parole d’Adobe, cité par le site américain Bloomberg, l’entreprise était en discussion avec des régulateurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’au sein de l’UE, et s’attendait toujours à ce que la transaction soit conclue en 2023.