Antitrust : le gouvernement américain lance une action en justice contre le rachat de Figma par Adobe

Une acquisition de moins en moins sûre. Le ministère américain de la Justice prépare une action antitrust en justice pour empêcher le rachat de l’outil de design en ligne Figma par l’éditeur de logiciel Adobe. Celui-ci avait été annoncé le 15 septembre 2022 pour un montant de 20 milliards de dollars. Il fait également l’objet d’une enquête de la Commission européenne et de l’autorité britannique de la concurrence. D’après un porte-parole d’Adobe, la fusion est toujours prévue pour 2023 et le groupe est engagé dans des "discussions constructives et coopératives" avec toutes les autorités compétentes.

Une plainte devrait être déposée par le ministère américain de la Justice dès le mois prochain, "mais le calendrier pourrait être modifié", a déclaré une source interne au média américain Bloomberg. Même si l’acquisition était finalement approuvée, Adobe ne serait pas au bout de ses peines puisque l’accord conclu en septembre prévoit une possible prolongation de l'examen réglementaire, "avec une date limite d'achèvement fixée à mars 2024".

Adobe, déjà ultra-dominant dans le secteur du design

Le rachat de Figma crée des remous car le logiciel collaboratif de prototypage et conception Figma Design, très utilisé par les créatifs, représente l’un des rares concurrents pour Adobe - notamment pour son logiciel Adobe XD, dépourvu d’une version web. Figma est utilisé par quatre millions d’utilisateurs, notamment chez Microsoft, Google, Twitter ou encore Uber. La crainte est donc qu’Adobe ne soit plus seulement populaire auprès des professionnels du design, mais domine également le marché grand public.

Adobe a toujours promis que, si l’acquisition était autorisée, Figma ne serait pas incorporé à sa gamme de produits mais continuerait d’opérer de façon parfaitement autonome. Adobe avait déjà essayé de racheter Figma en 2020 et 2021. "Finalement, en 2022, Figma a accepté une offre doublant sa valorisation, à un moment où nombre de ses pairs connaissaient des baisses", note le média américain. Avant d’accepter l’offre d’Adobe, Figma avait également sollicité une offre de Microsoft.