Antitrust : Microsoft va découpler Teams de sa suite bureautique Office 365 en Europe

Depuis l'ouverture le 27 juillet d'une enquête de la Commission européenne à son encontre, Microsoft cherche tous azimuts un moyen de s'éviter des poursuites en matière d'antitrust. Est en effet reprochée à la firme américaine l'intégration du logiciel de visioconférence Teams à ses suites bureautiques Office 365 et Microsoft 365, dénoncée comme anticoncurrentielle par d'autres acteurs du secteur.



Un mois plus tard, Microsoft croit avoir trouvé une solution. Nanna-Louise Linde, vice-présidente de l'entreprise responsable des affaires gouvernementales européennes, a annoncé le 31 août une mesure majeure : le retrait de Teams de ses suites logicielles dans l'espace économique européen et en Suisse, à partir du 1er octobre. Une solution que le groupe de Richmond avait déjà envisagée en avril. "Nous nous contenterons de vendre ces offres sans Teams à un prix inférieur (deux euros de moins par mois ou 24 euros par an)", a précisé la porte-parole de Microsoft dans un communiqué.

Une mesure pour les nouveaux clients

Au terme de précédentes négociations avec Microsoft, l'Union européenne avait souhaité un écart de prix important entre les suites sans Teams et le prix du logiciel de visioconférence. Celui-ci pourra à partir du 1er octobre être acheté séparément au prix de cinq euros par mois ou 60 euros par an.



Cette mesure concerne surtout les nouveaux clients, ajoute Nanna-Louise Linde. "Les entreprises clientes qui disposent déjà d'une suite avec Teams peuvent choisir de conserver leur suite de productivité actuelle ou de passer à une suite sans Teams. Pour les petites entreprises et les travailleurs de première ligne, nous continuerons à proposer des suites avec Teams, mais nous offrirons en même temps une option "sans Teams", et cette dernière version sera proposée à un prix inférieur."



Microsoft promet également une meilleure interopérabilité de ses suites bureautiques Microsoft 365 et Office 365 avec des services concurrents. "Cela permet à des entreprises comme Zoom et Salesforce de créer des expériences personnalisées et intégrées dans Exchange, Outlook et même Teams", explique l'entreprise. Cette dernière dévoilera ainsi de nouvelles ressources d'aide pour orienter les développeurs d'applications vers ses API disponibles publiquement. Microsoft va aussi développer une nouvelle méthode d'hébergement pour permettre aux fichiers créés via ses logiciels d'être correctement affichés au sein d'applications et de services concurrents.

"Une étape constructive"

De quoi répondre aux exigences de la Commission européenne ? Rien n'est moins sûr, celles-ci concernant également le service de cloud Azure. Microsoft dit en être conscient. "Nous ne pensons pas que cela résoudra nécessairement toutes les préoccupations, qu'elles émanent de la Commission ou de nos concurrents, mais nous pensons qu'il s'agit d'une étape constructive qui peut commencer à conduire à des changements immédiats et significatifs sur le marché", peut-on lire dans le communiqué de la firme.



Comme le rappelle l'agence de presse britannique Reuters, le géant américain de la technologie s'expose avec cette nouvelle affaire antitrust à de potentielles sanctions du Vieux Continent. Au cours de la dernière décennie, Microsoft s'est en effet vu infliger un total de 2,2 milliards d'euros d'amendes pour de telles procédures.