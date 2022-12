Api.video lève 12 millions de dollars pour sa solution d'hébergement vidéo

Api.video, qui permet de diffuser rapidement des vidéos en haute définition depuis un site web, un logiciel ou une application, lève 12 millions de dollars. Une levée de fonds en Série A pour la start-up de la French Tech menée par MMC Ventures, Open Ocean, Blossom Capital, et Financière St James.

Encode et héberge

La start-up a mis au point une plateforme pour faciliter l'intégration de vidéo sur un site web, une application, un CMS ou un logiciel. Api.video s'occupe de l'encodage et de l'hébergement. La start-up possède deux data centers en France et aux Pays-Bas, selon Les Echos. Le client peut contrôler chaque aspect des vidéos, décider de les mettre en privée ou non, personnaliser le lecteur, etc. Api.video assure que les vidéos hautes définitions sont lues rapidement.



La jeune pousse se présente comme étant plus qu'un simple éditeur logiciel. La start-up assure construire l'infrastructure, accessible via une API, qui supporte les vidéos. Ses clients ne sont pas limités par la taille, la vitesse ou le stockage, qu'ils aient quelques vidéos ou des milliers.

40 recrutements

La start-up revendique 500 clients qui payent selon le nombre de vidéos mises en ligne et diffusées. Elle ambitionne d'intégrer un million de nouvelles vidéo dans les six prochains mois et un milliard d'ici 2027. Ce secteur est porteur puisqu'aujourd'hui ce sont une demi-douzaine de vidéos qui sont téléchargées chaque minute, selon la start-up.



Mais pour répondre à ses ambitions, la start-up doit augmenter massivement la taille de son infrastructure. D'où sa levée de fonds. Elle entend également recruter une quarantaine de personnes d'ici la fin de l'année prochaine pour doubler ses effectifs.