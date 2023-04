Apicil rachète le robo advisor Nalo

Dans la famille des robo advisors, Yomoni fait désormais figure de dernier des Mohicans. Tous les autres grands représentants de ce secteur de l'épargne en ligne, reposant sur une gestion en grande partie automatisée des actifs, ont été rachetés, ont mis la clé sous la porte ou ont été forcés de pivoter sur un modèle B2B. La semaine dernière, le troisième groupe de protection sociale français Apicil a acquis son concurrent Nalo, qui avait jusqu'ici réussi à rester indépendant. La start-up possède 400 millions d’euros d’encours sous gestion.



L'Agefi Actifs indique que l'opération s'élèverait à environ 15 millions d'euros, ce qui selon Les Echos donne à Apicil plus de 90% du capital de Nalo. Fondée en 2017, la fintech propose des assurances vie multipoches et des PER (plan épargne retraite), assurés respectivement par Generali et Apicil, déjà partenaire de la start-up. Nalo "conservera sa pleine autonomie structurelle et opérationnelle", précise le communiqué.

L'épargne en ligne B2C, une conquête difficile

Contrairement à Yomoni, Nalo ne possède pas l'agrément de société de gestion de portefeuille délivré par l'AMF, qui a permis au premier de proposer des comptes-titres et des plans d’épargne en actions (PEA) en plus de l'assurance vie et des PER. Yomoni s'est également diversifié en prenant en charge la gestion des portefeuilles en gestion pilotée passive pour des assureurs.



En revanche, elle s'était lancée en direct en 2018 dans l'épargne salariale pour les TPE/PME, mais cette offre n'est plus commercialisée, ce qui montre que l'activité B2B n'est pas si simple à investir pour les fintech spécialisées dans l'épargne. Le pure player spécialiste de l'épargne salariale, Epsor, était justement sur les rangs pour racheter Nalo d'après Les Echos.



Parmi les autres robo advisors historiques , WeSave a été racheté par le géant de la gestion d'actifs Amundi (Crédit Agricole) en 2019. Advize et Grisbee se sont recentrés sur des offres à destination des professionnels, et Marie Quantier a fait faillite en 2019.