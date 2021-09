Appels vidéo : Facebook lance un Portal sans fil, compatible avec Microsoft Teams et les calendriers Outlook

Facebook annonce ce 21 septembre deux nouveaux produits dans sa gamme de tablettes Portal dédiées aux appels vidéo. Pour rappel, la particularité de ces produits est leur spécialisation sur ce cas d'usage, avec le parti pris de "libérer" les autres appareils (smartphone, ordinateur), et leur format proche d'un "cadre numérique" fait pour rester poser sur un meuble.



Un Portal sans fil qui passe d'une pièce à l'autre

La première nouveauté se nomme Portal Go et est une version sans fil du Portal standard. Dotée d'un écran de 10 pouces, d'une grande enceinte à l'arrière, vendue 229 euros et fonctionnant sur batterie, elle semble avoir vocation à remplacer ce dernier à terme. "L'autonomie de Portal Go est d'environ cinq heures pour les appels vidéos et de 14 heures pour des tâches utilisant moins l'écran, comme l'écoute de musique. A titre personnel je peux l'utiliser toute la journée et le recharger la nuit", indique Kelly Zhou, product management lead de Portal, en réponse à une question de L'Usine Digitale. La recharge se fait via un petit "dock" sur lequel se pose la tablette.





Le second produit est une nouvelle version du Portal+, qui représente le haut de la gamme. Il est équipé d'un écran inclinable au format moins allongé que son prédécesseur. Sa diagonale est donc un peu plus courte, de 14 pouces contre 15,6 pouces pour l'ancien modèle, mais l'écran paraît plus grand et se prête mieux aux appels multidestinataires (jusqu'à 25 personnes dans l'application Zoom). La base fait office d'enceinte. Portal+ est proposé à 369 euros (la précédente version était vendue 299 euros).



Les deux appareils sont dotés d'une caméra 12 mégapixels "intelligente", c'est-à-dire capable de suivre les déplacements de l'utilisateur dans la pièce et de recadrer ce qu'elle filme de façon dynamique afin d'être toujours bien centrée sur le ou les interlocuteurs. Cette fonctionnalité nous avait particulièrement séduit lors de notre test de ce "vidéophone" en 2019. Ils seront disponibles à partir du 19 octobre.



Enfin compatible avec Microsoft Teams et le calendrier Outlook

Si Facebook a lancé Portal à l'origine comme un appareil grand public, son usage s'est rapidement étendu au monde de l'entreprise. Peu coûteux et adaptés au travail à domicile, ces appareils permettent aisément d'assister à une réunion sans interrompre son workflow. Pour mieux répondre à ce besoin, Portal s'est vu doté l'année dernière d'une compatibilité Zoom, Webex, GoToMeeting, BlueJeans et Workplace. Manquait cependant l'un des leaders du secteur : Microsoft Teams. Ce ne sera bientôt plus un problème, une application Teams étant prévue pour décembre sur Portal (y compris les anciens modèles).





Pour les plus motivés, il sera aussi possible de rejoindre une réunion Horizon Workrooms (en réalité virtuelle) avec un Portal, mais sans application dédiée. Il faudra passer par le navigateur web.



Facebook a également conçu un calendrier Portal qui peut être synchronisé avec des calendriers Outlook ou Google. De quoi rapidement rejoindre un meeting lorsqu'il est l'heure. A cela s'ajoute un programme Portal for Business pensé pour les TPE et PME. Il leur permet de créer et gérer des comptes "Facebook Work" spécifiquement conçus pour fonctionner avec des adresses emails professionnelles. Un logiciel "Portal Device Manager" permettra quant à lui aux DSI d'administrer un parc de Portals. Le service est en bêta fermée aux Etats-Unis pour le moment.



L'utilisation de WhatsApp simplifiée

Autre nouvelle fonctionnalité très attendue : la possibilité d'utiliser WhatsApp plus simplement qu'en appairant chaque fois son téléphone. L'application gère désormais jusqu'à quatre appareils en plus du smartphone de base, et Portal est compatible avec ce mode.





Enfin, Facebook a revu l'interface de Portal de manière générale afin de mieux mettre en avant les contacts fréquents, les appels manqués, les invitations et les rendez-vous du calendrier. Un mode "foyer" sert quant à lui à compartimenter les usages personnels et professionnels de l'appareil, pour que les enfants puissent par exemple appeler leur grand-mère, mais pas les collègues de leurs parents. Cela peut aussi servir à limiter les applications autorisées : oui à Spotify, non à Teams.