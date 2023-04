Apple accélère la relocalisation de sa production de Macbook hors de Chine

De tous les produits vedettes d’Apple, les Macbook sont encore les seuls encore quasi exclusivement fabriqués en Chine - à l’exception d’une usine au Texas. Plus pour très longtemps cependant. Le groupe à la pomme devrait en effet lancer une première ligne de production au Vietnam au deuxième semestre, rapporte le quotidien japonais Nikkei. Il a aussi entamé des discussions avec plusieurs sous-traitants basés en Thaïlande.



Depuis plusieurs années, Apple cherche à limiter sa dépendance aux usines chinoises. Ce mouvement s’est accéléré depuis trois ans en raison des tensions géopolitiques entre Washington et Pékin. La société redoute de devenir une victime collatérale : en 2019, elle avait échappé de justesse aux droits de douane additionnels imposés par l’administration Trump.



Par ailleurs, la politique “zéro Covid”, menée par la Chine jusqu’à fin 2022, a souligné l’importance de localiser la production dans plusieurs pays, pour ne pas dépendre des choix politiques d’un seul gouvernement. L’an passé, la plus grande usine d’assemblage de l’iPhone, située à Zhengzhou, a été fermée pendant plusieurs semaines, entraînant des pénuries pendant la période stratégique des fêtes.

Meccano industriel

Dans cette optique, Apple a accéléré son implantation en Inde, avec l’aide de ses sous-traitants Foxconn et Pegatron. L’an passé, sa production de smartphone dans le pays a ainsi été multipliée par trois, rapporte l’agence Bloomberg. Le groupe y a aussi assemblé la dernière génération, une première. Mais la route est encore très longue : seulement 7% des iPhone ont été produits en Inde. L’an passé, Apple a également commencé à produire des iPad, des Apple Watch et AirPods au Vietnam et en Thaïlande.



Assembler des Macbook hors de Chine est cependant plus difficile. Il faut en effet résoudre un gigantesque meccano industriel, composé de plusieurs centaines de fournisseurs, principalement basés en Chine. Au Texas, Apple rencontre ainsi de nombreuses difficultés de production, devant notamment faire venir des composants par avion depuis la Chine. Depuis 2019, la société ne communique d’ailleurs plus sur son usine texane.