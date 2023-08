Apple apporte son soutien inattendu à un projet de loi californien sur le "droit de réparer"

La firme de Tim Cook a-t-elle décidé de jouer contre son propre camp ? Comme le rapporte le média TechCrunch, Apple vient d'apporter son soutien à un projet de loi californien qui exige des constructeurs d'appareils électroniques des garanties apportées à leurs clients en matière de réparation. Ce texte intitulé SB 244 a déjà obtenu une adoption préliminaire et doit prochainement être voté en assemblée plénière. Il s'inspire de législations similaires, dont le Right to Repair Act entré en vigueur au Minnesota en mai dernier.



Si elle poursuit son chemin démocratique jusqu'à l'adoption, la loi exigera notamment des constructeurs qu'ils mettent à la disposition de leurs clients "des centres d'entretien et de réparation et des concessionnaires de services" ainsi que "des moyens pour effectuer le diagnostic, l'entretien ou la réparation de produits". Et ce indépendamment des garanties desdits produits. La plupart des appareils électroniques sont concernés, exception faite des consoles de jeux et des systèmes d'alarme.

Le seul constructeur à soutenir la loi

Le soutien d'Apple à un tel projet de loi est plus qu'inattendu. Le constructeur de l'iPhone, qui a par le passé tant verrouillé ses appareils et leurs composants et été accusé d'obsolescence programmée, a assuré à TechCrunch qu'il souhaitait que "tous les Californiens aient un accès encore plus large aux réparations tout en protégeant leur sécurité et leur vie privée" et qu'il créait ses produits "pour qu'ils durent".



La lettre adressée à Susan Talamantes Eggman et Nancy Skinner, les sénatrices de l'Etat de la côte Ouest des Etats-Unis qui ont porté le projet de loi, fait d'Apple le seul constructeur de son envergure à exprimer son aval sur le sujet. L'entreprise devra d'ici l'entrée en vigueur plus que probable de la loi, se préparer à la mise en place des modalités de réparation inscrites dans le texte.



Dans le même temps, Apple aura aussi à faire des efforts sur un marché plus vaste outre-Atlantique, l'Union européenne ayant voté en juin une résolution sur le remplacement des batteries des petits appareils électroniques. D'ici 2027, les constructeurs devront en effet permettre, en fournissant aux clients des kits dédiés, le remplacement de la batterie. Une législation qui demandera à la marque à la pomme de revoir la production de ses produits, en l'harmonisant éventuellement avec les futurs mots d'ordre californiens.