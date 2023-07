Apple aurait revu ses prévisions de production du Vision Pro à la baisse

Positionner un produit d'électronique grand public à la pointe absolue des technologies existantes a des contreparties en matière de capacités de production, les rendements étant généralement mauvais dans un premier temps. Apple en fait apparemment les frais avec son casque de réalité mixte Vision Pro, d'après le Financial Times.



Il rapporte que ses estimations de production du côté de Luxshare – le sous-traitant sélectionné pour l'assemblage final du produit – ont été revues à 400 000 unités pour 2024, contre 1 million précédemment. D'autres fournisseurs feraient état de 150 000 composants commandés pour la première année. La complexité du design de l'appareil – et ses composants de pointe – en seraient la raison.

Des problèmes de rendement

Ses écrans Micro-Oled en particulier sont pointés du doigt. Leur résolution "supérieure à celle d'une télé 4K" pour chaque œil est beaucoup plus élevée que celle des autres appareils du marché. Cependant le taux de défauts serait élevé, limitant le nombre d'écrans viables. Ils sont conçus par Sony et fabriqués par TSMC, d'après les sources du FT. La pièce en verre sur le devant du casque, qui fait aussi office de lentille pour les divers capteurs frontaux qu'embarque l'appareil, est également particulièrement complexe à fabriquer.



Apple travaillerait d'ores et déjà sur un modèle moins coûteux du casque, qui serait aussi plus simple à produire à grande échelle. Bloomberg avait rapporté l'information il y a deux mois et le FT la confirme. Apple aurait décidé d'utiliser là encore des écrans Micro-Oled (plutôt que des LCD), au risque d'en retarder la mise sur le marché.



On l'aura compris, le Vision Pro ne produira pas dea volumes de vente équivalents aux autres produtis de la marque à la pomme, du moins dans un premier temps. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se limitera à l'Amérique du Nord lors de son lancement en 2024. Mais il pose les fondations d'une stratégie à long terme qu'il convient de surveiller de près, car Apple a prouvé à maintes reprises qu'itérer méthodiquement et avec détermination mène au succès.