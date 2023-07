Apple développerait son propre chatbot basé sur un grand modèle de langage

Apple s'est très tôt sur le segment des assistants personnels, en rachetant la start-up Siri en 2010. Mais ces assistants – Siri tout comme Alexa, Google Now ou feu Cortana – n'ont jamais vraiment su dépasser leurs limites d'origine, et leur utilité n'a que peu évoluée en dix ans.



L'apparition des grands modèles de langage a changé la donne, cristallisée par la création de ChatGPT, un agent conversationnel aux capacités bien supérieures à celles des assistants classiques. Si Microsoft, en tant que partenaire privilégié d'OpenAI, s'est rapidement saisi de cette opportunité, suivi par Google et Meta, Apple est resté discret jusqu'à présent. Cela devrait bientôt changer.

Lancement officiel en 2024 ?

D'après Bloomberg, la firme à la pomme travaille en interne sur son propre LLM, dont le nom de code serait Ajax, en référence au framework Jax de Google sur lequel il est basé. Le chatbot associé aurait été surnommé "AppleGPT" par les ingénieurs le mettant au point. L'agence de presse évoque une annonce officielle prévue en 2024, mais souligne le fait qu'Apple n'aurait pas encore arrêté de stratégie précise pour l'intégration de ces capacités dans ses produits.



Tim Cook, le CEO d'Apple, avait précédemment déclaré qu'Apple suivait de très près les récents progrès en matière d'intelligence artificielle générative. Néanmoins plusieurs problèmes subsistent avec ces systèmes malgré leur succès. Ils ont notamment une tendance prononcée à retourner de fausses informations, et comme la plupart des agents conversationnels, il est assez facile de leur faire dire des énormités (propos haîneux, etc.).



Malgré cela, de nombreuses start-up se sont lancées sur ce segment, souvent à grand renfort de levées de fonds, comme Anthropic, Cohere ou le français Mistral AI.