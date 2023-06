Apple dévoile le Vision Pro, son casque de réalité mixte ultra haut de gamme à 3499 dollars

Après de longues années de développement, Apple a finalement dévoilé son casque de réalité mixte lors de la WWDC, sa conférence à destination des développeurs, ce 5 juin 2023. Ou plutôt son "ordinateur spatial", pour reprendre le terme choisi par l'entreprise.



Dans les faits, l'Apple Vision Pro propose aussi bien des expériences de réalité virtuelle (en immersion totale) que de réalité augmentée (mélangeant éléments virtuels et monde réel). Comme les rumeurs l'avaient laissé entendre, une "couronne digitale" similaire à celle ornant l'Apple Watch permet d'ajuster son niveau d'immersion à la volée.



Le Vision Pro est le premier produit majeur de la marque à la pomme depuis l'Apple Watch, présentée il y a huit ans. Il était attendu de longue date par toute l'industrie de la réalité virtuelle et augmentée, porté par la réputation inégalée d'Apple en matière de design industriel, d'interface utilisateur et de marketing. Et sur ces plans, il ne déçoit pas.



Il dispose d'un châssis en aluminium, signature de la marque, sur lequel se trouve une façade en verre incurvé qui dissimule ses nombreux capteurs. Un design particulièrement difficile à concrétiser, car le verre agit aussi comme une lentille pour les capteurs.

EyeSight, un écran pour rendre le casque "transparent"

Le devant de l'appareil recèle aussi un écran qui laisse entrevoir le regard de l'utilisateur aux autres personnes dans la pièce, pour limiter l'impression d'être coupé du monde. Ce système est appelé EyeSight. Lorsque l'utilisateur utilise le Vision Pro en mode totalement immersif, l'écran affiche un effet moiré pour leur indiquer qu'il ne peut pas percevoir son environnement, et le casque le prévient que quelqu'un est à proximité.







Le système d'attache prend la forme d'une pièce unique de tissu qui recouvre largement l'arrière de la tête. Une molette à l'arrière (côté droit) permet de l'ajuster. Il se connecte à deux branches sur les bords du casque où se trouvent les enceintes. Le Vision Pro gère évidemment le son spatialisé, et Apple indique qu'il fait même de "l'audio ray tracing" pour adapter le son à la topologie de la pièce dans laquelle l'utilisateur se trouve.

23 millions de pixels

Sans surprise, les écrans Micro-Oled sont parmi ses plus grands différentiateurs, avec une résolution supérieure à celle d'une télévision 4K (3840 x 2160 pixels) par œil. Apple évoque 23 millions de pixels au total. C'est tout bonnement inégalé sur le marché à l'heure actuelle et devrait garantir une netteté à couper le souffle, qui le placera bien au-delà de la concurrence. Par comparaison, la résolution du Meta Quest Pro est de 1800 x 1920 pixels par œil.







L'utilisation de la technologie Micro-Oled plutôt que LCD permet par ailleurs un contraste et un rendu des couleurs hors pair avec la gestion du HDR10. Le tout est complété par des lentilles conçues sur-mesure. A noter néanmoins qu'on ne dispose pas d'informations sur le taux de rafraîchissement des écrans, ni sur le champ de vision des lentilles. Le casque étant posé très près du visage, il ne peut pas être utilisé avec des lunettes de vue. Des lentilles correctrices seront disponibles en option dans le cadre d'un partenariat avec la société Zeiss.

Une puce M2 couplée à un processeur R1 pour les capteurs

La puissance de calcul est fournie par une puce Apple M2 couplée à une puce R1, développée spécifiquement pour le casque et qui gère la fusion des données des capteurs (permettant une latence de 12 ms d'après Apple). Apple bénéficie là aussi d'un avantage, ses processeurs étant plus performants que ceux de Qualcomm, qui équipent l'ensemble des autres casques du marché. Toute cette puissance n'est d'ailleurs pas de trop pour alimenter ses écrans. Mais qui dit puissance dit gourmandise, et Apple a fait le choix d'externaliser la batterie pour limiter le poids du casque (qui n'est pas connu).







La batterie en question lui confère deux heures d'autonomie en moyenne pour des tâches légères : regarder des vidéos, naviguer sur Internet, capturer des vidéos 3D, et passer des appels vidéo avec FaceTime. Le Vision Pro peut aussi être connecté sur secteur, ce qui permet de l'utiliser toute la journée en continu. Le bouton "power" se situe au point de connexion de la batterie au casque (il faut le tourner pour allumer ou éteindre).

Pas de contrôleurs

Du côté de l'interface, Apple a fait l'impasse sur les contrôleurs. Tout se fait par reconnaissance vocale et gestuelle ainsi qu'en suivant le regard de l'utilisateur. C'est possible car l'Apple Vision Pro comporte pas moins de 13 capteurs externes (deux caméras principales, deux caméras TrueDepth, un Lidar, quatre caméras tournées vers le bas, deux caméras tournées vers les côtés, deux illuminateurs infrarouges) auxquels s'ajoutent 4 caméras infrarouges pour suivre le regard de l'utilisateur. A noter qu'il est néanmoins possible de connecter des accessoires par bluetooth : Magic Keyboard, Magic Trackpad ou même manette Dual Shock 5.







Quid des usages ? On l'aura compris avec l'absence de contrôleurs 6DoF, mais l'Apple Vision Pro n'est pas pensé pour les jeux en réalité virtuelle. Quatre grands cas d'usage ont été mis en avant. Le premier est le visionnage de films et séries sur un grand écran virtuel. Ce type de "home cinéma" portatif était déjà mis en avant par l'Oculus Rift en 2016, mais la résolution particulièrement élevée de l'Apple Vision Pro fait qu'il sera probablement le premier appareil à se montrer convaincant même face à une vraie TV. Apple proposera une variété de contenus au lancement, et le service de streaming Disney+ sera également de la partie.







L'expérience est renforcée par les "environnements", une fonctionnalité qui permet de choisir un environnement volumétrique à afficher autour de soi. La molette sur le dessus du casque permet alors de passer en mode "immersion totale". Apple met en avant des cas d'usage comme un voyage en avion pour démontrer son intérêt. Cas moins impressionnant : il sera aussi possible de regarder ses photos de façon immersive.

Des applications iPhone et iPad

Apple compte également tirer parti de son écosystème d'applications existantes. Le système d'exploitation du casque, baptisé visionOS, est basé sur iOS mais a été modifié pour tirer parti de cet environnement spatialisé (ajout de realtime subsystem, foveated renderer, multi-app 3D engine). Il est donc possible d'avoir une multitude de fenêtres comme autant d'écrans dans lesquels peuvent être affichées les applications iPhone ou iPad compatibles.







Apple a donné l'exemple d'iMessage, de Safari, mais aussi de Microsoft Office ou d'Adobe Lightroom. Toutes ces applications, natives à visionOS ou rendues compatibles, seront disponibles via un App Store dédié. Apple a montré des cas de collaboration à distance, mais on attendra de pouvoir les essayer pour juger. On peut utiliser des accessoires bluetooth pour interagir avec ces applications, comme évoqué plus haut, mais un clavier virtuel est aussi disponible, et on peut dicter du texte.







D'après Apple, il est également possible de se connecter à un Mac et d'en affiche le contenu dans le casque simplement en l'ouvrant et en regardant son écran. Il peut alors être utilisé côte à côté avec d'autres applications natives du casque. Ce type d'utilisation multi-tâche entre casque et PC n'avait jamais été démontré avec ce niveau de simplicité jusqu'ici.

Compatibile avec Unity

Du côté des jeux, une centaine de titres Apple Arcade devraient être disponibles au lancement. A noter qu'il s'agira uniquement de jeux non-spatialisés affichés dans une fenêtre.







Apple a malgré tout évoqué quelques applications 3D. Complete HeartX est une application éducative qui permet d'en apprendre plus sur le fonctionnement du cœur humain, JigSpace et PTC Spaces sont deux applications de design review pour la CAO, Djay développé par Algoriddim permet de faire du mixage, et Sky Guide par FifthStarLabs est une sorte de planétarium virtuel. En parallèle, la marque à la pomme a assuré que les applications Unity pourraient tourner nativement sur le Vision Pro d'ici son lancement.

Capturer des scènes en 3D avec le casque

Troisième fonctionnalité présentée : la possibilité de capturer une scène en 3D avec le casque, puis de la revoir. Il s'agit d'un cas d'usage potentiel très puissant, et que nous attendions à titre personnel depuis de nombreuses années. Apple semble être du même avis, car le Vision Pro dispose d'un bouton dédié en haut à gauche pour prendre ces photos ou vidéos 3D.







Enfin, il sera possible de passer des appels vidéo avec FaceTime. Les interlocuteurs apparaissent dans des fenêtres les unes à côté des autres. Afin de pouvoir afficher l'utilisateur du casque aux autres participants, Apple a mis au point un système baptisé "digital persona".





Pas de disponibilité annoncée pour la France

Lors de la première utilisation du casque, l'utilisateur doit scanner son visage avec les caméras frontales afin de se créer un double virtuel. Ce dernier est utilisé à la fois pour EyeSight (l'écran frontal qui donne l'impression que le casque est transparent) et pour les appels vidéo. En cas d'appel entre utilisateurs de Vision Pro, chacun bénéficie d'un effet 3D sur son avatar. A noter que Teams, Webex et Zoom seront aussi disponibles sur le Vision Pro et compatibles avec ce système.



Les capteurs tournés vers le visage de l'utilisateur garantissent le réalisme des expressions. Ils ont par ailleurs une autre fonction : l'authentification par reconnaissance de l'iris. Apple nomme ce système Optic ID. Il est compatible avec Apple Pay et l'auto-remplissage des mots de passe. Apple note par ailleurs que les applications tierces ne sont pas informées des zones que regarde l'utilisateur, seules les coordonnées "finales" sont transmises par le système.



On l'aura compris, Apple se positionne sur un segment premium avec le Vision Pro, notamment du fait de ses écrans à très haute résolution et de sa batterie de capteurs. Son prix s'en ressent en conséquence : 3499 dollars. Autre conséquence de ces composants haut de gamme, il ne sera pas disponible avant "début 2024", et ne sera commercialisé qu'aux États-Unis dans un premier temps.