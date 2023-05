Apple et Google s'allient contre l’utilisation abusive des traceurs Bluetooth

Apple et Google s'allient pour contrer l’utilisation abusive des traceurs Bluetooth. Mardi 2 mai, les deux géants américains ont publié un projet de spécification industrielle, visant à imposer de nouvelles normes aux fabricants. Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security et Pebblebee soutiennent cette initiative.

Le projet comprend plusieurs propositions de “bonnes pratiques”, qui seront obligatoires pour les appareils “petits et difficilement découvrables”, à l’image des AirTags d’Apple et des SmartTag de Samsung. La plus importante prévoit l’ajout d’un système de détection des suivis “non autorisés”, capable d’envoyer une alerte sur les smartphones, iOS ou Android, des personnes ciblées.

Popularisés par la start-up américaine Tile puis démocratisés par Apple, les traceurs Bluetooth permettent de géolocaliser les objets sur lesquels ils sont attachés. Et ainsi de retrouver, par exemple, des clés ou un sac à main égarés. Plusieurs faits divers ont cependant montré que l’utilisation de ces appareils pouvait être détournée, permettant de suivre une personne à son insu.

Entrée en vigueur fin 2023 ?

L’an passé, Apple avait lancé de nouvelles fonctionnalités pour envoyer une alerte lorsqu'un AirTag est séparé de son propriétaire pendant trop longtemps. Mais ce système ne fonctionne que si la personne suivie utilise un iPhone. Et il ne concerne pas les autres traceurs du marché.

Google devrait annoncer une fonctionnalité similaire au cours de sa conférence annuelle des développeurs qui se tient la semaine prochaine. Le moteur de recherche pourrait également dévoiler son propre traceur.

La spécification industrielle proposée par les deux groupes est soumise aux commentaires des acteurs du secteur pendant une durée de trois mois. Une version définitive doit être présentée avant la fin de l’année. L’entrée en vigueur est espérée pour la sortie des prochaines versions d’iOS et d’Android.