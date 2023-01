Apple met de côté son projet de lunettes AR et se concentre sur son casque de réalité mixte

Apple botte une nouvelle fois en touche concernant son entrée sur le marché de la réalité virtuelle et augmentée. Pressenties à l'origine pour 2020, déjà repoussées à 2023, puis à 2025, la conception des lunettes AR de la marque à la pomme est à présent suspendue pour une durée indéfinie.

Une information rapportée par le très informé Mark Gurman, du média américain Bloomberg, selon qui Apple se heurterait à des défis techniques, notamment sur la partie logicielle. Les 1000 salariés du pôle AR/VR travailleraient désormais en priorité sur le casque de réalité mixte de la marque, notamment à la création d'une seconde version moins complexe et plus abordable, dont la sortie est prévue au maximum début 2025.

Des lunettes AR qui remplaceraient l’iPhone

Pour rappel, le projet mis en suspens consistait à créer des lunettes de réalité augmentée légères et conçues pour pouvoir être portées toute la journée. Les dirigeants d'Apple les voient comme un produit qui pourrait, dans une dizaine d’années, remplacer l’iPhone en déplaçant les fonctions principales du smartphone (directions cartographiques, appels téléphoniques ou encore prise de photo) dans le champ de vision de l’utilisateur. Les prototypes actuels ressembleraient à des lunettes de soleil haut de gamme avec des montures épaisses dans lesquelles se trouvent l'électronique et la batterie.

Au-delà des complications techniques, la décision d’Apple serait motivée par la volonté de proposer en priorité un produit plus "accessible". En effet, les lunettes AR pourraient coûter environ 3000 dollars, combinant écrans sophistiqué haute résolution, caméras, capteurs, composants VR et processeur M2 similaire à ceux des ordinateurs MacBook Pro et Mac Mini. Un tarif restreignant à coup sûr la liste des potentiels clients.

En outre, il est possible que le climat ne soit pas encore des plus propices au lancement de ce genre de produits (même si les technologies se sont améliorées depuis l’échec cuisant des Google Glass), Apple ne voyant ainsi pas l’intérêt de se précipiter.

Un casque de réalité mixte à 1500 dollars

La priorité est donc donnée au projet de casque de réalité mixte, qui, comme son nom l’indique, serait capable de combiner réalité virtuelle et réalité augmentée. La version initiale, elle aussi estimée à environ 3000 dollars, doit être lancé cette année. Une date à laquelle on peut croire au vu du rapport de Genius Electronic Optical présenté hier par DigiTimes. L’entreprise, qui fournira les modules de lentilles pour les dispositifs VR montés sur tête, assure que "les expéditions doivent commencer en février-mars 2023". Des détails sur les prototypes avancés en cours d'évaluation au sein de l'entreprise avaient été dévoilés par le média spécialisé The Information au début du mois.

Si Apple fait du tri dans ses activités, c'est notamment pour pouvoir développer, en parallèle, une version moins chère de ce casque de réalité mixte, qui serait commercialisée après le lancement de la première. Pour ce faire, la marque devrait par exemple utiliser des puces d’iPhone plutôt que celles des Mac haut de gamme. Son prix de départ devrait ainsi être plus proche des 1500 dollars, soit du tarif que les utilisateurs d’Apple ont l’habitude de mettre dans leurs appareils. Le lancement de cette seconde version serait prévu fin 2024 ou début 2025.

Toujours selon Bloomberg, les marques commerciales déposées par Apple confirment cette double stratégie. Les documents incluent les noms "Reality Pro" et "Reality One".