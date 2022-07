Apple met fin au contrat avec son célèbre designer Jony Ive

Jonathan Ive, le designer phare d’Apple, arrête de travailler pour l’entreprise. L’homme avait quitté l’entreprise en 2019, mais un contrat pluriannuel noué entre sa société de design, LoveFrom, et Apple faisait qu’il travaillait encore pour l’entreprise. Ce contrat, arrivé à terme, n’a pas été renouvelé, rapporte le New York Times le 12 juillet 2022.



Un contrat pluriannuel à 100 millions de dollars

Lorsque Jonathan Ive, dit Jony Ive, quitte Apple en 2019, son CEO, Jim Cook, promet qu’il continuera à travailler exclusivement pour Apple pendant de nombreuses années. A cette époque, Jony Ive fonde sa propre entreprise, LoveFrom, avec laquelle Apple noue un contrat pluriannuel d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. L’entreprise à la pomme devient ainsi le principal client de LoveFrom. Mais l’accord empêchait Jony Ive d’accepter un travail qu’Apple jugeait concurrentiel et notamment dans les casques de réalité augmentée.



Ce contrat arrivant à terme, les parties ont décidé de ne pas le renouveler. Des cadres exécutifs d’Apple ont fait part de leur frustration à voir des personnes de l’équipe design quitter l’entreprise pour rejoindre LoveFrom. A l’inverse, Jony Ive voulait être libre de pouvoir accepter ou non des clients, sans avoir à obtenir l’autorisation d’Apple.

Jony Ive derrière l'iMac

Jony Ive avait rejoint Apple en 1992. Il est progressivement parvenu à diriger l’équipe en charge du design. Apple était au bord de la faillite en 1997 lorsque Steve Jobs a demandé à Jony Ive de concevoir l’iMac, rappelle le New York Times. L’ordinateur translucide avec ses formes arrondies est devenu l’ordinateur de bureau le plus vendu. Ses différentes couleurs, assorties avec celles du clavier et de la souris, ont séduit les consommateurs et mis en avant l'importance du design. "Ce n'est pas seulement un designer", affirmait Steve Jobs à son biographe, Walter Isaacson. "Il a plus de pouvoir opérationnel que n'importe qui chez Apple, sauf moi."



Jony Ive a également développé les fameux écouteurs blancs et soutenu la création de la technologie de l’écran tactile de l’iPhone. Il a ensuite participé à la création de l’Apple Watch. Il aurait approché Jim Cook en 2015 pour quitter l’entreprise. Le CEO aurait alors accepté qu’il passe à temps partiel. Quatre ans plus tard, ils annoncent tous les deux que Jony Ive quitte l’entreprise. Le rôle de Jony Ive était devenu moins important.



Sous l’impulsion de Jim Cook, Apple s’est davantage concentré sur la vente de logiciels et de services, réduisant l’importance du design des produits et de leurs évolutions. Jeff Williams, COO d’Apple, va continuer de superviser les équipes design. Le design industriel est mené par Evans Hankey et la conception logicielle par Alan Dye. Enfin, l'équipe de marketing produit d'Apple, dirigée par Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing, continue de jouer un rôle central dans le choix des produits.