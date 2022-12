Apple ouvre son service de réparation d'iPhones aux particuliers en Europe

Il est désormais possible de remplacer un écran cassé ou une batterie sur les iPhones et les Macs. Après les Etats-Unis, Apple a annoncé le 6 décembre 2022 ouvrir sa boutique de pièces détachées en Europe. Ce "Self Service Repair" est disponible pour les iPhones des gammes 12 et 13 ainsi que les Macs équipés de la puce Apple. Sont concernés par l'élargissement de cette offre la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.

Les mêmes pièces détachées que pour les pros

Plus de 200 pièces détachées, ainsi que des outils et les manuels de réparation sont disponibles sur la boutique en ligne. L'entreprise assure que ce sont les mêmes pièces détachées, outils et manuels que ceux utilisés dans ses boutiques Apple. Ils sont commercialisés au même prix.

Les outils de réparation proposés sont conçus pour être utilisés fréquemment pour des réparations professionnelles. Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de louer un kit d'outils pour une semaine pour un montant de 49 dollars. Celui-ci est envoyé gratuitement aux clients. Il est également possible de renvoyer à Apple les pièces remplacées pour qu'elles soient recyclées et dans de nombreux cas cela permet d'avoir des crédits sur ses achats.

Son large réseau de réparateurs agréés

Auparavant, en cas de problèmes, les clients pouvaient uniquement s'en remettre aux "Genius Bar" qui sont les espaces techniques de ses boutiques ou à des réparateurs indépendants agréés. Sous la pression, l'entreprise est contrainte de revoir son fonctionnement. Mais elle précise que le programme s'adresse "aux clients avec une expérience dans l'exercice compliqué de réparer des appareils électroniques".

Apple explique avoir renforcé ces dernières années le nombre de partenariats avec des services agréés de réparation. L'entreprise compte un réseau de plus de 5000 partenaires agréés comportant plus de 100 000 techniciens. 8 clients Apple sur 10 seraient localisés à 30 minutes d'un fournisseur agréé en Europe.

Apple cherche à dissuader ses clients ?

Au lancement du service aux États-Unis, afin de dissuader ses utilisateurs de tenter des manipulations sur leurs iPhones, l'entreprise affirmait que changer la batterie peut s'avérer dangereux ou que la sécurité des données pourrait être compromise si les réparations ne sont pas réalisées dans les règles de l'art. La firme à la pomme évolue, mais à son rythme.

Les clients se saisissent de plus en plus du sujet de l'obsolescence programmée et de l'impossibilité de réparer un appareil électronique. À la suite des sites de reventes entre particuliers (comme Vinted ou Vestiaire Collective pour l'habillement), les marketplaces proposant de nombreux produits électroniques reconditionnés (smartphone, PC, aspirateur, etc.) à plus faible prix se sont largement développées et ont séduit les clients. Clients chez une partie desquels les préoccupations environnementales et/ou de coût prennent de l'ampleur.