Apple, Pixar, Adobe et Nvidia lancent une alliance dans les contenus 3D

L'heure est à l'entente dans le monde de l'animation 3D. Apple, Pixar, Adobe, Autodesk et Nvidia ont annoncé la création de l'AOUSD, l'alliance pour l'OpenUSD, c'est-à-dire la technologie de description des studios d'animation Pixar, permettant de créer des scènes en 3D. Complètement open-source, ce projet d'organisation transverse sera hébergé par la Joint Development Foundation de Linux.



Objectif : standardiser l'écosystème de l'animation 3D via un langage commun tout en boostant les capacités du modèle de Pixar, lequel est open-source depuis 2016. "En favorisant une plus grande interopérabilité des outils et des données 3D, l'alliance permettra aux développeurs et aux créateurs de contenu de décrire, de composer et de simuler des projets 3D à grande échelle et de créer une gamme de plus en plus large de produits et de services 3D", lit-on dans la communication officielle des cinq entreprises impliquées.

Une alliance utile au Vision Pro d'Apple

"La puissance et la flexibilité de l'OpenUSD en font une plateforme de contenu idéale pour répondre aux besoins des nouvelles industries et applications", écrivent-elles encore. Parmi les nouveaux secteurs évoqués, celui de l'immersif au sens large qu'Apple, membre de l'AOUSD, a l'intention de conquérir. En atteste la sortie, prévue pour 2024 mais annoncée en juin, de son casque de réalité mixte Vision Pro.



Historiquement lié à Apple par l'implication passée de son fondateur Steve Jobs, Pixar pourra donc faire profiter pleinement la marque à la pomme et ses développeurs partenaires de la technologie OpenUSD, en passe de devenir une "norme internationale" selon les termes du Steve May, chief technology officer de Pixar.



Mike Rockwell, vice-président chez Apple du Vision Products Group, l'a d'ailleurs confirmé, évoquant dans le communiqué cité plus haut l'accélération grâce à l'AOUSD de la prochaine génération d'expériences de réalité augmentée. "Apple a activement contribué au développement de l'USD, qui est une technologie essentielle pour la plateforme révolutionnaire visionOS, ainsi que pour le nouvel outil de développement Reality Composer Pro", a-t-il affirmé.