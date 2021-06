Apple Plans s'offre la 3D pour sa nouvelle mise à jour

À l'occasion de sa conférence WWDC, lundi 7 juin 2021, Apple a annoncé de nombreuses nouveautés, et notamment la mise à jour de ses systèmes d'exploitation iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 et MacOS Monterey. Au rang des nouveautés, Apple a revu les cartes de son application Plans.



Des cartes en 3D

La firme de Cupertino a notamment annoncé étendre ses cartes, annoncé l'année dernière, à certaines plusieurs villes d'Espagne, du Portugal, et plus tard à d'autres situées en Italie et en Australie. Avec une vue 3D, l'application de cartographie permet notamment de prendre conscience de l'altitude de certains lieux et d'avoir une meilleure visibilité des immeubles et des routes.



Plus détaillée, la nouvelle carte existe également en version sombre. "Visitez d'étonnants points de repère en 3D comme le Golden Gate Bridge dans les cartes en mode jour et en mode nuit", indique Apple. La fonctionnalité est disponible depuis janvier 2020 aux Etats-Unis et permet aux utilisateurs du monde entier de visiter en 3D New York, la baie de San Francisco, Los Angeles ou encore Las Vegas.



Mais cette nouvelle itération dispose de beaucoup plus de détails, que ce soit au niveau des bâtiments ou de la voie publique. Forte de nouvelles couleurs et de reliefs plus marqués, la nouvelle carte offre aussi aux conducteurs davantage d'informations sur les virages, les passages piétons et les croisements difficiles. L'application propose également une meilleure visibilité des conditions de circulation en indiquant les incidents sur le trajet.





Concurrencer Google

Ces nouveautés du côté de la Pomme ne sont pas sans rappeler les annonces du leader en matière, Google Maps. En effet, Google a annoncé lors de sa propre conférence annuelle, le 18 mai dernier, la signalisation des passages piétons et des feux de routes dans sa carte en ligne. Le géant a également présenté Safer Routing, une nouvelle option permettant d'avoir une meilleure visibilité des conditions de route pour trouver le chemin le plus sûr.



Enfin, Google a également insisté sur la réalité augmentée et la vision en 3D pour offrir une meilleure expérience avec Live View qui se décline désormais à l'intérieur à travers la fonction Indoor Live View.Reste à savoir qui d'Apple ou Google aura le déploiement le plus rapide. Pour l'heure, aucune des deux entreprises ne propose ces nouveautés en France.