Apple prévoit d'améliorer CarPlay, son système destiné aux cockpits des véhicules

Apple poursuit son offensive dans l'automobile. A l'occasion de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs WWDC22, l'entreprise a annoncé le 7 juin 2022 renforcer son système d'info-divertissement CarPlay. Le système embarqué va "fonctionner encore plus étroitement avec le véhicule" promet Apple.



Accéder aux données du véhicule

Alors que les versions précédentes étaient limitées strictement au système d'info-divertissement (musique, cartographie, etc.), la nouvelle version va s'intégrer plus profondément avec les systèmes de conduite. Concrètement, aujourd'hui pour accéder à des fonctionnalités basiques touchant au véhicule (comme régler sa température), il est nécessaire de quitter l'interface CarPlay. La mise à jour vise justement à remédier à cette difficulté.



CarPlay pourra accéder aux données du véhicule et afficher sa vitesse, le niveau de carburant, la température et d'autres informations concernant le véhicule lui-même. CarPlay pourra contrôler la radio du véhicule et changer la température intérieure. Le système embarqué pourra être à l'origine d'une diffusion sur plusieurs écrans à l'intérieur du véhicule. Apple mise également sur la personnalisation puisque les conducteurs pourront choisir parmi plusieurs designs. Et davantage de widgets sont pris en charge, il sera possible de consulter facilement les informations météo et de musique qui pourront être affichées directement sur le tableau de bord du véhicule.



Apple ajoute que d'autres informations seront fournies ultérieurement et que les véhicules compatibles commenceront à être annoncés en fin d'année prochaine. L'entreprise a ajouté, selon Reuters, être discussion avec des constructeurs comme Ford, Nissan, Mercedes et Honda.

Amazon et Google lorgnent sur ce marché

Le logiciel d'Apple est embarqué dans des véhicules depuis 2014. Il est disponible dans plus de 600 modèles aujourd'hui dont certaines motos. Polestar, une marque de Geely et Volvo Cars, installe le système actuel d'info-divertissement d'Apple dans ses Polestar 2 à travers à une mise à jour à distance de ses véhicules.



Le constructeur n'a pas précisé si la nouvelle version de ce système sera également proposée. Ford a refusé de commenter auprès de Reuters. Le constructeur a noué un partenariat d'une durée de 6 ans avec Google l'année dernière pour embarquer Android Auto dans ses voitures. En 2018, c'est l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui a annoncé s'allier à Google pour installer Android Auto dans ses voitures.



Stellantis, de son côté, s'est tourné vers Amazon pour développer un nouveau système embarqué pour le cockpit de ses voitures. Assistant vocal, système de paiement, navigation, e-commerce… sont au programme. De manière générale, les constructeurs automobiles sont méfiants sur ce sujet de laisser des géants technologiques proposer leurs solutions dans leurs cockpits et surtout accéder aux données du véhicule. Mais ces entreprises s'imposent de plus en plus et les partenariats entre les constructeurs et ces géants technologiques se multiplient.