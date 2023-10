Apple prévoit de dépenser un milliard de dollars par an dans l'IA générative

En retrait dans l’intelligence artificielle générative, Apple travaille en coulisses. Et prévoit de dépenser environ un milliard de dollars par an pour créer un “Apple GPT” et l'intégrer à ses différents services, rapporte l’agence Bloomberg.

Ses efforts sont menés par John Giannandrea, l’ancien patron de l’IA de Google recruté en 2018. Il est accompagné par deux autres hauts dirigeants du groupe de Cupertino : Eddy Cue, le responsable des services, et Craig Federighi, directeur des logiciels.

Nouvelle version de Siri

Selon Bloomberg, Apple développe son propre grand modèle de langage, baptisé "Ajax" en interne. Celui-ci doit être au cœur de la refonte de Siri, l’assistant vocal lancé en 2011 et depuis dépassé par l’essor de ChatGPT et des autres robots conversationnels. Cette nouvelle version pourrait être disponible l'année prochaine.

La société souhaite aussi intégrer l’IA générative dans la prochaine itération d’iOS. Elle cherche ainsi à l’ajouter à différentes applications, comme Messages et Apple Music. Ou encore sa suite bureautique, à la manière de ce que promettent Microsoft et Google. Apple pourrait également déployer son IA au sein de son outil de développement informatique Xcode, comme le fait déjà Github.

Local ou cloud ?

D'après les informations de Bloomberg, Apple hésite encore entre plusieurs orientations stratégiques pour faire tourner ses services d’intelligence artificielle : soit en local, directement sur les iPhone et iPad, soit dans le cloud, soit un mix des deux approches.

La première solution serait davantage dans la lignée du discours de la société sur les données personnelles, tout en permettant de limiter les coûts. Mais la seconde permettrait de proposer des outils plus avancés et de les déployer sur les anciens terminaux, qui ne sont pas forcément équipés de puces pouvant faire tourner des modèles d’IA générative.