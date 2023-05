Apple signe un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Broadcom sur la 5G

En 2021, Apple s'est engagé à investir 430 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis. L'annonce le 23 mai d'un contrat pluriannuel "de plusieurs milliards de dollars" avec le fournisseur de semi-conducteurs américain Broadcom concourra à cet objectif. Il s'agit d'un contrat portant sur des composants 5G RF et notamment des filtres FBAR (une des spécialités de Broadcom) qui seront fabriqués dans le Colorado.



Les composants radiofréquences sont un élément qui prend de plus en plus d'importance dans les smartphones, ces derniers prenant en charge des bandes de fréquences de plus en plus larges.

Pas si simple de fabriquer ses propres puces

Apple travaille déjà avec Broadcom sur les composants dédiés à la connectivité WiFi et Bluetooth de ses iPhone. Bloomberg avait rapporté en janvier que la firme planchait sur la conception de ses propres puces à horizon 2025, mais l'information n'a pas été confirmée et l'annonce d'aujourd'hui n'éclaire pas sur ce point. Pour les modems RF 5G, Apple se fournit notamment auprès de Qualcomm, qu'il cherche également à remplacer par ses propres puces.



La marque exploite en tout cas le filon du made in the USA. Elle prévoit de se fournir auprès de la future usine de TSMC qui sera construite en Arizona d'ici 2024, et fait réaliser l'assemblage du Mac Pro sur le sol américain. Il est porteur, puisque le président américain Joe Biden a récemment accordé à l'industrie américaine des semi-conducteurs une subvention de 52 milliards de dollars pour inciter les entreprises à produire aux États-Unis.