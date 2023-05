Succès pour le compte épargne d'Apple, qui concurrence les banques

Apple a lancé le 17 avril un compte épargne pour les utilisateurs américains de sa carte de paiement Apple Card, rémunéré 4,15%. Une offre particulièrement attractive, qui lui aurait permis de comptabiliser 990 millions de dollars de dépôts en seulement quatre jours, selon Fortune. 240 000 comptes auraient été ouverts la première semaine.

Savings, dernière brique de l'écosystème de paiement d'Apple

Baptisé "Savings", ce compte est géré en partenariat avec la banque américaine Goldman Sachs, qui s'occupe également des comptes dédiés à l'Apple Card, un moyen de paiement lancé en 2019. Il s'intègre complètement dans l'écosystème d'Apple, conçu pour fidéliser ses utilisateurs en les amenant à choisir la facilité de piloter leurs finances depuis un seul outil, l'iPhone, qui équipe 2 milliards de personnes dans le monde.

Savings est alimenté automatiquement par les sommes dégagées par le programme de cashback de l'Apple Card, qui selon Crone Consulting, cité par Fortune, générerait 3,8 milliards de dollars par an. Le compte épargne affiche toutes les transactions dans Wallet, le portefeuille électronique embarqué de l'iPhone, qui permet depuis 2014 de payer sans contact via l'application Apple Pay.

Un concurrent de plus en plus agressif pour les banques et les fintechs

Savings est la dernière illustration de la stratégie de développement d'Apple dans les services financiers (et plus globalement dans les services tout court), un mois après le lancement de Pay Later, son offre de paiement fractionné.

Les banques sont attaquées d'un côté par les fintechs, de l'autre par la diversification des GAFAM. Dans ce contexte, on peut voir la récente annonce de l'EPI, qui va commencer à exploiter fin 2023 un moyen de paiement électronique utilisant le paiement instantané de compte à compte, comme une stratégie défensive. La solution permettra au débiteur de payer facilement avec son mobile, en utilisant simplement le numéro de téléphone ou l'e-mail du particulier créditeur, ou le QR code émis par un professionnel.

Le lancement de Savings intervient par ailleurs dans un contexte de faillite de plusieurs banques américaines et de test de confiance des consommateurs dans leurs institutions financières, la dernière en date étant First Republic Bank qui va être rachetée par JP Morgan.