Apple va ouvrir des centres pour permettre aux développeurs de tester son casque Vision Pro

L'utilité d'un appareil électronique se résume à ses usages et cela vaut aussi pour la réalité mixte. Apple en est conscient, et va mettre en place des lieux d'essai de son casque Vision Pro à destination des développeurs tiers. L'idée est évidemment de s'assurer que le casque dispose du plus de contenu possible à sa sortie en 2024.



Ces "Apple Vision Pro developer labs" seront ouverts dans le courant de l'été à Londres, Munich, Tokyo, Singapour, Shanghaï et Cupertino (le siège d'Apple en Californie). Ils permettront aux développeurs d'essayer le casque et d'y tester leurs applications.

Les outils de développement bientôt disponibles

Les outils de développement, de leur côté, seront mis à disposition d'ici la fin du mois sous la forme d'un SDK dedié. Il s'appuit sur les frameworks existants d'Apple (SwiftUI, RealityKit, ARKit), mais les spécificités du casque sont à prendre en compte. Reality Composer, l'application d'Apple pour prototyper des expériences de réalité augmentée, a aussi été mise à jour pour tirer parti du Vision Pro.







Un émulateur sera également disponible pour permettre aux développeurs de tester leurs créations même sans avoir de casque. Et il leur sera possible de demander aux équipes d'Apple d'essayer leurs applications et de leur faire des retours. Enfin, des kits de développement (qui inclueront a priori le casque) seront distribués sous certaines conditions. Plus d'informations seront disponibles courant juillet sur le site dédié d'Apple.