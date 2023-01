Apple voudrait fabriquer ses propres écrans

Après les puces maison, les écrans maison ? Selon Bloomberg, Apple aurait l'intention de fabriquer lui-même les écrans de ses montres connectées haut de gamme à partir de 2024. La manœuvre pourrait s'étendre aux écrans de ses autres produits mobiles par la suite, y compris l'iPhone.

Ce serait un moyen de réduire sa dépendance à ses fournisseurs, qui sont aussi ses concurrents, tels que Samsung et LG Electronics. Il s'agit également de s'affranchir de contraintes d'approvisionnement et d'acquérir un plus grand contrôle sur les designs, de la même façon qu'Apple a commencé à utiliser ses propres chipsets M1 et M2 pour ses ordinateurs, en remplacement des puces Intel, et qu'il travaille sur ses propres puces 5G pour remplacer les puces de Qualcomm dans ses iPhone.

Ecrans microLED

L'agence de presse indique par ailleurs que les écrans passeraient du standard OLED à celui de microLED. La technologie microLED offre une consommation d'énergie inférieure à celle des écrans OLED. Dotés par ailleurs d'une grande luminosité et d'un taux de rafraîchissement capable d'atteindre 1000 Hz, ce sont des écrans particulièrement adaptés aux montres connectées et… à la réalité virtuelle et augmentée. Or, on sait qu'Apple souhaite sortir son premier casque de réalité mixte cette année.

Toujours d'après Bloomberg, Apple envisage également de remplacer les puces dédiées à la connectivité Wi-Fi et Bluetooth de Broadcom dans ses appareils par ses propres matériels fin 2024 ou début 2025. L'occasion de s'émanciper d'un autre géant, qui continue de grossir puisque le spécialiste des technologies de réseau a l'intention de racheter Vmware.