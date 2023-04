Apple vs Epic Games : La justice américaine réclame plus d'ouverture dans l'App Store

© James Yarema on Unsplash

Pour la justice américaine, Apple n’est pas en position de monopole dans la distribution des applications mobiles. Mais le groupe à la pomme doit quand même modifier certaines de ses pratiques, ce qui pourrait potentiellement permettre aux développeurs ne se soustraire aux commissions de 15% ou de 30%, prélevées sur les achats ou les abonnements réalisés depuis leurs applications.

Lundi 24 avril, la Cour d’appel de San Francisco a confirmé le jugement prononcé en première instance dans le procès opposant Apple à Epic Games, l’éditeur du jeu Fornite. Le concepteur de l’iPhone a obtenu gain de cause sur neuf des dix chefs d’accusation. Il n’aura ainsi pas à ouvrir son système iOS à d’autres boutiques. Ni à autoriser les systèmes de paiement alternatifs directement dans les applications.

Boutons et liens externes autorisés ?

En revanche, la justice américaine a jugé que sa pratique dite d’anti-steering était illégale. Celle-ci consiste à interdire aux développeurs de rediriger leurs utilisateurs vers un site Internet pour réaliser un achat ou souscrire à un abonnement. Très critiquée, elle est au cœur de la procédure antitrust lancée par Bruxelles. L’an passé, Apple avait assoupli sa position en levant cette interdiction pour les applications dites de lecture, comme Netflix et Spotify.

Concrètement, Apple pourrait bientôt être contraint de laisser les développeurs ajouter des “boutons” et “liens externes” vers leur site. La mise en œuvre de cette mesure reste incertaine car la justice n’a pas établi de règles détaillées, ni précisé si le groupe pouvait encore prélever des commissions. En outre, son entrée en vigueur est suspendue dans l’attente d’un possible appel, potentiellement devant la Cour suprême des Etats-Unis, la plus haute juridiction du pays.

Le DMA va accélérer les changements

Même en cas de défaite sur ce point précis, l’impact financier pourrait être limité pour le concepteur de l’iPhone : les transactions externes seront en effet plus fastidieuses pour les acheteurs et plus complexes pour les développeurs. Le groupe semble davantage menacé par l’entrée en vigueur du prochain Digital Markets Act européen, qui va permettre l'installation de boutiques d’applications tierces.

Epic avait attaqué Apple en justice en août 2020, après le retrait de Fortnite de l’App Store, justement pour avoir violé les règles d’anti-steering. L’éditeur dénonçait alors des “pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques”, soulignant qu’il était impossible de télécharger des applications sans passer par la boutique d’Apple. Et qu'il était aussi obligatoire d’utiliser son système de paiement. Le groupe à la pomme se défendait en faisant valoir sa volonté de créer “un environnement sûr et sécurisé” pour ses utilisateurs.