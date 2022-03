Applications de dating : happn, le porte-étendard de la French Tech

Un leader encore prometteur

Faire partie de la French Tech 120 promotion 2022 a une saveur particulière pour happn : il s’agit à la fois d’une reconnaissance du travail effectué et d’un tremplin pour tutoyer la concurrence internationale. En effet, l’application de dating, fondée en janvier 2014, fait partie des entreprises doyennes du programme. happn revendique une vision de l’amour aussi authentique que dans la vraie vie : la technologie vient donner un coup de pouce au destin en permettant aux célibataires qui se sont croisés de se retrouver sur l'application. Une promesse qui a séduit les célibataires en France et à l’international : happn compte plus de 119 millions d’inscrits dans le monde. Elle a aussi su trouver un modèle économique qui lui permet d’atteindre une rentabilité depuis maintenant plus de deux ans.

Pourtant, elle n’a rien perdu du fameux « esprit start-up » ! Agile et indépendante, happn n’a de cesse d’innover pour répondre aux attentes de ses utilisateurs. Notamment les appels vidéo, rendus possibles pour permettre aux célibataires d’organiser des rendez-vous à distance et répondre ainsi aux nouveaux usages qui se sont développés suite à la pandémie. happn voice, les nouvelles fonctionnalités liées à la voix pour une expérience dating plus immersive et sensorielle, est aussi une belle illustration de cette adaptabilité.

Le dating : secret de jouvence ?

Comme de nombreux secteurs, le dating a connu d’immenses bouleversements dus à la pandémie. Cependant, pour ce dernier, ces changements ont pris une toute autre dimension. « Face à l’isolement des célibataires lors des différents confinements, les applications de dating ont apporté une véritable solution. Grâce aux applications, ils ont pu créer et conserver des liens. Cela constitue quelque chose de très positif pour le secteur du dating notamment quant à la perception des applications de rencontres » explique Karima Karima Ben Abdelmalek, CEO d’happn.

En 2020, les applications de rencontre ont totalisé plus de 560 millions de téléchargements à travers le monde et le chiffre d’affaires du marché a augmenté de 15 %¹.

Une dynamique positive pour le secteur qui semble s’inscrire dans le temps. Le rapport Statista 2022 révèle une augmentation, jamais vue, des dépenses consacrées aux applications de rencontre (4,25 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2021). Une augmentation de plus de 95 % depuis 2018.

Par ailleurs, selon une étude OpinionWay², 64 % des Français affirment que les applications de dating sont un moyen comme un autre de vivre de belles histoires. Le secteur du dating a donc, sans aucun doute, de beaux jours devant lui.

Un secteur dynamique et une entreprise qui a su conserver son âme d’entrepreneuse sont-ils les secrets qui font qu’happn reste une entreprise sur le devant de la scène française et internationale ?

Force est de constater que cette recette fonctionne pour happn puisque l’entreprise bleu blanc rouge concurrence les géants américains et compte parmi les leaders mondiaux du dating !



