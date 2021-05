Apptopia, un comparateur d'applications, lève 20 millions de dollars

La société Apptopia a bouclé un financement de série C de 20 millions de dollars destinés à étendre son domaine d'expertise. Basée à Boston, Apptopia fournit un analyse concurrentielle de l'écosystème des applications mobiles. En récoltant différentes données l'entreprise dresse un tableau détaillant les usages des consommateurs et le succès d'une application mobile auprès du public.



Ce nouveau financement a été mené par ABS Capital Partners. Il fait suite à trois années de croissance consécutives, indique Apptopia, qui se vante d'être rentable depuis le début de l'année dernière. Selon Apptopia, ce financement est le résultat d'une demande croissante de la part des marques, de plus en plus friandes d'informations sur leurs activités numériques.



La société compte aujourd'hui, parmi ses clients des centaines de sociétés de renom et autres institutions financières, à l'image de Google, Visa, Coca-Cola, Target, Zoom, NBC, Unity Technologies, Microsoft, Adobe ou encore Facebook.



Des informations essentielles

Cet intérêt prononcé est aussi au cœur de ce tour de table. En effet, Apptopia souhaite désormais élargir son expertise et ne plus se cantonner exclusivement aux applications mobiles. Désormais les clients d'Apptopia, souhaitent avoir davantage d'informations. Par exemple, si un concurrent met en place une campagne de promotions, les clients d'Apptopia veulent plus de détails sur l'opération comme le nombre de participants uniques, si ces derniers sont des clients existants, s'ils sont revenus après la fin de la promotion, etc.



Apptopia souhaite également étudier le comportement des consommateurs sur tous les appareils, que ce soit les app d'ordinateurs, de montres connectées et même de téléviseurs. "Les entreprises ne veulent plus seulement savoir ce qui se passe sur smartphone, elles veulent une image complète de l'utilisation des apps", indique le PDG d'Apptopia, Jonathan Kay, à Techcrunch.



Pour atteindre cet objectif, Apptopia prévoit d'augmenter son équipe 25 personnes supplémentaires en 2021. Elle envisage également d'étoffer son équipe de direction en recrutant cette année un directeur financier, un directeur des achats et un directeur marketing.La société a refusé de communiquer son chiffre d'affaires actuel, mais indique avoir triplé sa valorisation depuis sa dernière collecte de fonds de 2019.