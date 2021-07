Après Casino et Kroger, Ocado séduit Auchan Retail qui veut booster l'activité en ligne d'Alcampo

Ocado annoncé un nouveau partenariat avec Auchan Retail. Le spécialiste de l'automatisation des entrepôts, qui a levé 1,11 milliard d'euros l'année dernière, a expliqué mardi 6 juillet 2021 que cet accord vise à développer l'activité en ligne de la chaîne de supermarché espagnole Alcampo grâce à l'Ocado Smart Platform (OSP).



Un entrepôt pour Madrid

Dans un premier temps, les partenaires vont construire un Customer Fulfilment Centre (CFC), un entrepôt logistique robotisé et automatisé, pour desservir la région de Madrid à partir de 2024. D'autres entrepôts suivront mais les partenaires ne précisent ni la localisation ni la date de début de leurs exploitations. Alcampo va également utiliser le logiciel In-Store Fulfilment (ISF) d'Ocado dans l'ensemble de ses hypermarchés pour proposer un système de picking plus efficace. Cet accord couvre la partie alimentaire et non alimentaire.



Enfin, Ocado va fournir sa technologie "Ocado Smart Platform" (OSP) et une suite complète de services d'ingénierie et de support pour assurer le bon lancement et le développement continu des opérations e-commerce. Grâce à ce partenariat avec Ocado, Alcampo veut être en mesure de répondre à la demande croissante pour les commandes en ligne.



La croissance de l'e-commerce

En Espagne, comme partout ailleurs, l'e-commerce est en pleine expansion depuis plus d'un an. Un mouvement engagé avant la pandémie de Covid-19 qui a été considérablement renforcé par les nombreuses mesures de confinement. Les consommateurs se tournent vers de nouvelles habitudes de consommation qui devraient perdurer. Fort de son réseau de 310 magasins et de revenus s'élevant à 4,5 milliards de d'euros sur l'année 2020, Alcampo ne souhaite pas louper le virage de l'e-commerce et être en capacité de répondre à la demande.



"L'appétit pour notre plateforme de bout-en-bout reste fort alors que les détaillants cherchent à tirer profit du changement de canal de vente qui redessine désormais le paysage de l'épicerie mondiale", abonde Tim Steiner, CEO d'Ocado, dans un communiqué. Ocadao et Auchan Retail réfléchissent également explorer le potentiel de déploiement des technologies d'Ocado sur d'autres zones géographiques.



Le spécialiste de l'automatisation logistique a déjà séduit d'autres commerçants. En France, le Groupe Casino lui a fait confiance pour l'entrepôt de 36 000 m² de son enseigne Monoprix situé à Fleury-Mérogis et que L'Usine Digitale a pu visiter. Au Royaume-Uni, l’alliance avec Marks & Spencer a pris la forme d’une coentreprise. Ocado a également convaincu Morrisons et Aeon.