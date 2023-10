Après l'échec de sa fusion avec Kioxia, Western Digital se scinde en deux

Western Digital n'a pas perdu de temps pour activer un plan B. Après l'échec de son projet de fusion avec le groupe japonais Kioxia, le spécialiste américain du stockage de données a annoncé, lundi 30 octobre, son intention de se scinder en deux sociétés cotées.



Cette opération est avant tout destinée à satisfaire les investisseurs de Wall Street, et en particulier le fonds Elliott, qui militait pour ce scénario depuis plus d’un an. En Bourse, l’action de la société progressait ainsi de plus de 7% à l’ouverture des marchés américains.

Séparation des disques durs et des mémoires flash

Concrètement, Western Digital va être coupé en deux : d’un côté ses disques durs et de l’autre ses mémoires flash. "En tant qu’entreprises indépendantes, elles auront la concentration stratégique et les ressources nécessaires pour saisir les opportunités sur leurs marchés respectifs”, explique David Goeckeler, le directeur général du groupe.



Le nom Western Digital sera conservé par l’activité disque dur. Les activités de mémoire flash, qui incluent notamment la marque SanDisk, seront regroupées dans une nouvelle structure juridique, dont le nom reste à déterminer. Son capital sera distribué aux actionnaires de Western Digital sous forme de dividendes exonérés d’impôts. L’opération devrait être conclue au deuxième semestre 2024.

Echec de la fusion avec Kioxia

La semaine dernière, le projet de rapprochement avec Kioxia était tombé à l’eau après plusieurs mois de négociations. Cet échec ne s’explique pas par un désaccord entre les deux parties, mais par l’opposition affichée par leur concurrent sud-coréen SK Hynix, qui est aussi l’un des principaux investisseurs de Kioxia. Son feu vert était indispensable pour mener à bien cette fusion.



L'opération prévoyait une scission de la branche mémoire NAND de la société américaine, puis une fusion avec sa rivale japonaise. La nouvelle entité aurait ensuite été cotée en Bourse, à la fois sur le Nasdaq et sur le Tokyo Stock Exchange. Elle aurait été au coude-à-coude avec Samsung pour la place de numéro un mondial du secteur.