Après la restructuration, changement de patron pour Alibaba

Ce mardi 20 juin, Alibaba a annoncé la démission de Daniel Zhang de son poste de PDG et président du conseil d'administration. Ce dernier avait succédé au fondateur Jack Ma en 2019. La restructuration organisationnelle du géant de l'e-commerce s’accompagne donc d’une restructuration humaine, qui ressemble à un jeu de chaises musicales.

Joseph Tsai et Eddie Wu remplacent Daniel Zhang...

Joseph Tsai, cofondateur d'Alibaba et jusqu’ici vice-président exécutif de l’entreprise, prend la place de Daniel Zhang à la présidence du Conseil d’administration de l’entreprise. Eddie Wu, président de l'unité de commerce électronique Taobao et du groupe Tmall, prend sa suite en tant que directeur général. Mais Daniel Zhang ne quitte pas pour autant l’entreprise, il dirigera sa division cloud. Les trois hommes prendront leurs nouvelles fonctions le 10 septembre 2023.



Ces nominations accompagnent le plan de restructuration d'Alibaba annoncé en mars. Le groupe, dont la rentabilité avait été touchée par ses ennuis avec les autorités de la concurrence, a expliqué qu’il allait se réorganiser en six entités indépendantes, chacune dédiée à l’une de ses activités. Seule celle dédiée à l'e-commerce, qui comprend Taobao et Tmall, restera détenue à 100% par la société, les cinq autres seront scindées.



L’idée est d’y faire entrer des investisseurs extérieurs pour pouvoir continuer à investir, et de les voir, pourquoi pas, s’introduire en Bourse (ce qu’elle prévoit déjà de faire avec Freshippo, sa chaîne de supermarchés, puis Cainiao, sa division logistique).

qui prend les rênes du cloud pour assurer la scission

La branche cloud, créée en 2010, regroupant les activités de cloud, d’IA et la messagerie collaborative d’entreprise DingTalk, sera donc dirigée par Daniel Zhang. Joseph Tsai explique, dans le communiqué, que les compétences que l'ancien PDG a montré en matière de gestion de situations complexes ces dernières années seront bien utiles dans la phase cruciale que représente le processus de scission de l'activité cloud d'Alibaba.



Cette "scission intégrale", officiellement confirmée il y a un mois en marge de la publication des résultats annuels de la société, est inattendue vu l'investissement du groupe sur ce segment. En septembre dernier, il prévoyait d'investir 1 milliard de dollars sur trois ans dans le cloud, aujourd'hui, il veut distribuer les actions d’Alibaba Cloud à ses actionnaires sous la forme d’un dividende exceptionnel et ne plus détenir la moindre participation.



Dans le communiqué, le groupe met en avant son potentiel de croissance, estimant voir en l’émergence de l’IA générative de "nouvelles opportunités qu’Alibaba Cloud Intelligence Group est bien placé pour saisir".