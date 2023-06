Après les designers, Figma veut aussi séduire les développeurs

Figma ne veut plus seulement être la plateforme préférée des designers de sites Web et d’applications mobiles. Elle souhaite également devenir celle des développeurs. Mercredi 22 juin, en ouverture de sa conférence Config qui se tient cette semaine à San Francisco, la start-up américaine a ainsi dévoilé une série de fonctionnalités devant permettre de faciliter leur travail.



“Les développeurs représentent un tiers de nos utilisateurs, soit autant que les designers. Pourtant, ils ne sentent pas vraiment chez eux sur Figma parce que la plateforme n’est pas optimisée pour leurs besoins”, reconnaît Kris Rasmussen, le directeur de la technologie de la société, qui espère désormais “combler le fossé entre le design et le développement”.

Rachetée par Adobe ?

Fondée en 2012 mais officiellement lancée quatre ans plus tard, Figma est une plateforme collaborative, accessible depuis un navigateur, de design et de prototypage d’applications web et mobile. Elle a enregistré une forte croissance depuis deux ans: elle compterait plus de 4 millions d'utilisateurs, gratuits et payants – un chiffre qu’elle ne confirme pas. Microsoft, Google, Salesforce, Spotify, Airbnb ou encore Uber font partie de ses clients. En France, Carrefour, Société Générale, Canal+ ou Doctolib utilisent Figma.



L’an passé, Figma a accepté une offre de rachat du géant Adobe d'un montant de 20 milliards de dollars, une somme record pour un éditeur de logiciels qui n’est pas coté en Bourse. L’opération reste cependant dans le viseur des autorités de la concurrence. En Europe, Bruxelles s’apprête à lancer une enquête formelle, selon le Financial Times. Aux Etats-Unis, la FTC se prépare à saisir la justice pour bloquer l’acquisition, rapporte Bloomberg.

Génération automatique de code

Pour séduire les développeurs, Figma mise sur un nouveau service, baptisé “Mode Dev”, séparé de l’espace réservé aux designers. Cette nouvelle interface doit permettre de faciliter la collaboration entre les deux métiers. Par exemple, en n’affichant que les éléments qui ont été signalés comme pouvant entrer en production ou en permettant d’identifier les changements apportés sur un design.



Ce mode doit aussi permettre de faciliter le travail des développeurs, en générant des bouts de code correspondant aux éléments de design, prêts pour la phase de production. Via une extension, il peut également être relié à l’éditeur VS Code, permettant de compléter automatiquement le code en fonction du design. Et “de travailler beaucoup plus rapidement”, promet Kris Rasmussen.



Le mode développeurs est disponible gratuitement en phase bêta jusqu'à la fin de l’année, avant d’être proposé à partir de 25 dollars par mois et par utilisateur.

Design tokens

Pour les designers, Figma a annoncé une fonctionnalité réclamée depuis longtemps, les "design tokens" ou "jetons de conception" – rebaptisés Variables par la société. Ceux-ci permettent de remplacer les valeurs numériques dans les designs de chaque élément par des variables pouvant être utilisées pour plusieurs éléments. Cela permet, par exemple, de modifier la couleur ou l’espacement sur l’ensemble du design en deux clics.



Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile pour réaliser des dark modes sans avoir à modifier une à une les couleurs de chaque élément. Même chose pour la localisation dans différentes langues. Utilisées comme des “formules Excel”, les variables doivent aussi permettre de faciliter la phase de prototypage, une tâche aujourd’hui “particulièrement complexe sur Figma”, assure Dylan Field, son fondateur et directeur général.

L'IA arrive sur Figma

A plus long terme, Figma souhaite aussi ajouter une couche d’intelligence artificielle à ses services. “L’IA va jouer un rôle central sur notre plateforme”, prédit Dylan Field, tout en reconnaissant encore “explorer” la manière de l’intégrer. Pour accélérer dans le domaine, la société a mis la main sur Diagram, qui développe des plugins d’IA pour Figma.



“L’intelligence artificielle va permettre à tout le monde d’obtenir une première ébauche satisfaisante. Mais pas un produit de classe mondiale. Les designers seront toujours nécessaires”, promet cependant le patron de Figma.