Après les plans sociaux, les profits d'Amazon s'envolent

Après avoir mené deux plans sociaux, Amazon enregistre un bond spectaculaire de ses profits. Au deuxième trimestre, le géant du commerce en ligne a réalisé un bénéfice opérationnel de 7,7 milliards de dollars, contre 3,3 milliards l’an passé. Il s’agit de sa troisième meilleure performance historique, après les profits records générés début 2021.

Cette évolution positive s’explique par la nette amélioration du bilan financier des activités d’e-commerce. Au deuxième trimestre 2022, celles-ci avaient accusé une perte opérationnelle de 2,4 milliards de dollars, plombées notamment par le repli des ventes à l’international. Cette année, elles ont engendré un bénéfice opérationnel de 2,3 milliards.

Rebond des ventes en ligne

Les ventes en ligne avaient reculé en 2022 en raison de l’envolée de l’inflation et de la crainte d’une prochaine récession économique. Le rebond en 2023 s’est aussi traduit par un bond des recettes de l'offre logistique (FBA), qu’Amazon propose aux vendeurs tiers de sa marketplace. Et les revenus publicitaires continuent d’augmenter, dépassant pour la première fois la barre symbolique des 10 milliards de dollars.

En revanche, Amazon Web Services (AWS), l’offre de cloud computing, reste la première source de profits du groupe mais accuse un nouveau repli de sa croissance, limitée sur le trimestre à 12%. Le spécialiste du cloud est toujours pénalisé par la frilosité des entreprises, qui cherchent à limiter leurs dépenses informatiques. Et il ne bénéficie pas encore pleinement de l’euphorie autour de l’intelligence artificielle générative, qui a dopé les recettes de ses deux principaux rivaux, Microsoft Azure et Google Cloud.

Maitrise des coûts

Parallèlement, le groupe de Seattle tire profit de la maîtrise de ses coûts. Sur le trimestre, ses dépenses opérationnelles n’ont progressé que de 7,5%, leur plus faible taux de croissance depuis plus de dix ans. Dans le détail, ses dépenses “vente et marketing” affichent une hausse limitée de 6,5%, bien inférieure au rythme enregistré ces dernières années. En début d'année, Amazon a licencié environ 27 000 personnes, même dans sa très rentable division AWS.

Par ailleurs, les dépenses logistiques d’Amazon, c’est-à-dire le coût de ses entrepôts et de la livraison, n’ont augmenté que de 5% sur le trimestre. Un rythme de progression trois fois moins élevé qu’en 2022. Andy Jassy, le nouveau patron du géant américain, met en avant une réorganisation de la chaîne logistique ayant permis de réduire les distances de livraison.