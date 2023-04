Après les sanctions américaines, la Chine ouvre une enquête sur Micron

Pékin a beau s’en défendre, mais l’enquête sur Micron, ouverte vendredi 31 mars par les autorités chinoises, ressemble fortement à une mesure de représailles contre les sanctions américaines sur le marché des semi-conducteurs.

Officiellement, la puissante administration du cyberespace chinois souhaite s’assurer que les puces mémoires commercialisées par le groupe américain ne présentent pas de “risques de sécurité”. Micron, qui réalise 11% de son chiffre d’affaires en Chine, assure “collaborer pleinement” avec le régulateur.

Une interdiction d’exportation représenterait un coup dur pour le groupe américain. Numéro trois du secteur derrière les coréens Samsung et SK Hynix, il traverse une période très difficile. En raison de la chute des ventes de produits électroniques, le secteur est en effet touché par une importante crise de surproduction, qui se traduit par une baisse de la demande et des prix. Entre début décembre et fin février, le chiffre d’affaires de Micron a ainsi été divisé par deux.

Restrictions d'exportation

L’annonce des autorités chinoises intervient six mois après l’entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines. Celles-ci visent à sévèrement limiter l’exportation vers la Chine de puces avancées et des équipements permettant de les produire. Les Etats-Unis ont depuis réussi à convaincre les Pays-Bas et le Japon, qui abritent des fournisseurs importants de machines, à s’aligner en partie sur ces mesures. Les puces mémoires ne sont pas incluses dans le périmètre des restrictions d’exportation.

Une sanction contre Micron représenterait une première riposte aux attaques de Washington. Elle permettrait en outre de donner un coup de fouet aux fabricants chinois de puces mémoires, alors que Pékin cherche à réduire sa dépendance aux producteurs étrangers de semi-conducteurs. D’autres mesures de représailles ciblées contre des entreprises américaines, voire néerlandaises et japonaises, ne sont pas à exclure.