Après neuf trimestres de baisse, le marché des smartphones se rapproche du rebond

Les ventes de smartphones continuent de reculer. Mais la situation s'améliore petit à petit, faisant espérer un retour à la croissance du marché dès le quatrième trimestre, selon le dernier baromètre trimestriel publié par le cabinet Counterpoint Research.

Entre début juillet et fin septembre, les livraisons de smartphones ont encore baissé de 8%, enregistrant leur neuvième trimestre consécutif de repli. Et tombant à leur plus bas niveau depuis dix ans pour cette période de l’année. Aucune grande marque n'est épargnée : -13% pour Samsung, qui reste leader du marché, -9% pour Apple ou encore -15% pour Xiaomi.

Bon mois de septembre

Mais deux éléments incitent à l’optimisme. Le marché a enregistré “des performances solides” en septembre, malgré la sortie décalée des derniers iPhones d’Apple, qui s’est traduite par une semaine de vente en moins. Par ailleurs, les exportations chinoises de smartphones ont rebondi de 30% en septembre, selon les chiffres officiels du gouvernement.

L’an passé, les ventes de smartphones auprès des distributeurs ont enregistré un plongeon historique, reculant de près de 12%. Elles avaient même plongé de 18% lors du quatrième trimestre, le plus important de l'année. Elles étaient ainsi retombées à leur plus bas niveau depuis 2013.

Rebond plus fort en 2024 ?

Ce violent retournement s’explique par la montée de l’inflation et par les craintes d’une prochaine récession sur les marchés occidentaux. En Chine, premier marché mondial en volume, les ventes ont été pénalisées par le ralentissement de la croissance, liée notamment à la politique zéro-Covid très stricte menée par Pékin.

La situation a commencé à s'améliorer au deuxième trimestre, en particulier dans sur les marchés émergents, comme l’Inde. En Chine, le mois de septembre a enregistré une hausse, grâce au retour sur le devant de la scène de Huawei. Les fabricants misent sur un rebond encore plus marqué en 2024, alors que les consommateurs devraient remplacer les smartphones achetés il y a trois ans.