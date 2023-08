Après son inculpation en Géorgie, Donald Trump fait son retour sur Twitter

Ce n’est certainement pas le retour qu’avait imaginé Elon Musk. Vendredi 25 août , Donald Trump a publié son premier message sur Twitter (désormais rebaptisé X) depuis plus de deux ans et demi : son “mugshot”, une photo d’identité judiciaire prise le jour même dans une prison de l’Etat de Georgie, où l’ancien président des Etats-Unis vient d’être inculpé pour avoir tenté d’inverser le résultat de l’élection présidentielle de novembre 2000.

Banni en 2021

Le dernier tweet de Donald Trump remontait au 8 janvier 2021, deux jours après l’invasion du Congrès américain par certains de ses partisans. À cette date, Twitter avait décidé de suspendre de façon permanente son compte, qui cumulait alors plus de 86 millions d’abonnés, en raison d’un “risque de nouvelles incitations à la violence”. Une décision controversée mais pleinement assumée par la direction de l’époque.



Depuis, Twitter a été racheté par Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars. Après avoir promis de mettre en place un conseil avant de prendre des décisions importantes sur la modération (conseil qui n’a jamais vu le jour), le milliardaire avait décidé, en novembre, de rétablir le compte de Donald Trump après un sondage réalisé sur… Twitter. “Le peuple a parlé”, justifiait-il alors.

Vers un véritable retour ?

Pour autant, Donald Trump avait assuré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter, préférant publier sur Truth Social, réseau social avec lequel il est lié contractuellement, notamment par l’intermédiaire d’une clause d’exclusivité. Celle-ci l’obligeait à poster d’abord sur sa plateforme et fixait un délai de six heures avant de pouvoir partager un message sur un autre service. Cette clause a cependant pris fin le 22 juin.



De quoi changer la donne alors que se profilent les élections présidentielles de 2024 ? Pour le moment, Donald Trump s’est contenté d’un appel aux dons, utilisant son inculpation pour rallier ses partisans derrière sa campagne. Un retour plus actif sur Twitter serait, sans doute, salué par Elon Musk. Même si cela renforcerait encore davantage l’image d’une plateforme qui vire vers l’extrême droite, et ne rassurerait pas des annonceurs déjà perplexes sur la direction prise depuis le rachat.