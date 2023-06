Après son rapprochement avec Google Maps, Waze licencie ses équipes publicitaires

Conséquence de son rapprochement avec Google Maps, Waze, qui compte 500 salariés, va licencier ses équipes dédiées à la publicité. La société israélienne, rachetée en 2013 par le moteur de recherche pour 1,3 milliard de dollars, n’a pas précisé le nombre d’employés concernés.



Fin 2022, Google avait mis fin à l’indépendance que Waze avait conservée depuis son acquisition. L’application de navigation communautaire avait été intégrée à la division Geo, qui inclut les services de cartographie et de visualisation Maps, Earth et Street View.

Baisse des dépenses

Ce changement majeur s’inscrivait dans une stratégie plus globale de restructuration visant à réduire les dépenses face au fort ralentissement de sa croissance, lié au tassement du marché publicitaire mondiale. En janvier, Google avait ensuite annoncé un vaste plan social, affectant environ 12 000 salariés.



Dans le cadre de son intégration à Geo, Waze ne va plus commercialiser ses propres espaces publicitaires, qui représentent sa principale source de chiffre d’affaires. L’application permet à des magasins de payer pour apparaître sur les cartes lorsqu’un automobiliste passe à côté. Ou pour apparaître dans les résultats de recherche, par exemple lorsqu’un utilisateur cherche une station essence.

Plateforme publicitaire

Waze va désormais passer par la plateforme de sa maison mère, également utilisée par Google Maps, qui propose des publicités similaires. Objectif : “créer une plateforme publicitaire plus évolutive et optimisée”, indique Chris Phillips, le responsable de la division Geo, dans un message adressé aux salariés de Waze, obtenu par CNBC.



Interrogé, Google a confirmé la véracité de ce message. Et assuré rester “profondément engagé à développer la marque unique de Waze, son application bien-aimée et sa communauté prospère de bénévoles et d'utilisateurs".