Après un accident, Cruise contraint de restreindre sa flotte de taxis autonomes à San Francisco

Dans la nuit du jeudi 17 août, un taxi autonome de la société Cruise a percuté violemment un véhicule d'urgence californien, blessant son passager et lançant une énième controverse sur la sécurité des voitures sans chauffeurs. "Le véhicule autonome de Cruise a bien identifié le risque de collision et entamé une manœuvre de freinage, réduisant sa vitesse, mais n'a finalement pas pu éviter la collision", a regretté un cadre de Cruise dans une note de blog publiée le lendemain de l'accident.



Le constat est amer pour la filiale de General Motors et l'heure est à la communication de crise. Avec Waymo (filiale d'Alphabet), Cruise avait obtenu il y a moins de deux semaines l'extension de son permis de faire circuler des taxis sans chauffeur dans la ville de San Francisco. A la lumière des récents événements, le marché sur lequel l'entreprise a tant misé ne lui semble désormais plus acquis. Le département californien des véhicules motorisés (DMV) a ordonné à Cruise de réduire de moitié sa flotte de taxis en circulation, au moins le temps d'une enquête en cours.

Les pompiers avaient alerté

Cruise a annoncé au média américain TechCrunch sa volonté de respecter la décision. Après avoir vanté les mérites d'une conduite autonome qui réduirait justement les risques d'accidents de la route, la filiale de General Motors souhaite en effet montrer patte blanche. Elle ne devra pas faire circuler plus de 50 véhicules sans chauffeur la journée et 150 la nuit, jusqu'à la fin de l'investigation menée par le DMV californien. L'autorité a indiqué de son côté qu'elle veillerait au "fonctionnement sûr des véhicules autonomes et [à] la sécurité du public qui partage la route avec ces véhicules."



L'accident de la semaine passée montre que la présence de nombreux véhicules d'urgence, contraints parfois d'outrepasser les règles de conduite imposées aux particuliers, doit être mieux anticipée par les véhicules autonomes. Quelques instants avant le vote de la California Public Utilities Commission’s en faveur de l'expansion des taxis de Cruise et Waymo, des pompiers de San Francisco avaient fait part de leurs inquiétudes. "Nos employés ne peuvent pas prêter attention à un véhicule autonome alors que nous avons des échelles à lancer", avait commenté Jeanine Nicholson, leur responsable.



Les prochains jours seront donc décisifs pour Cruise ainsi que, dans une moindre mesure, son concurrent Waymo, qui souffre également du ternissement de l'image des véhicules autonomes. Le sort de leur activité repose désormais sur l'enquête en cours des autorités californiennes.