Après un data center, TikTok ouvre un centre dédié à la cybersécurité à Dublin

Il y a un an, en août 2020, TikTok annonçait l'ouverture d'un data center à Dublin en Irlande pour y stocker les données personnelles des nouveaux utilisateurs européens de son application de création et de partage de vidéos. La filiale du géant ByteDance annonce, en cette fin juillet 2021, l'ouverture d'un centre dédié à la cybersécurité au sein de la capitale irlandaise.



Surveiller les incidents de sécurité

Ce centre de "fusion", comme l'appelle TikTok, est le premier centre régional installé en dehors des Etats-Unis, pays où se situe le centre principal de sécurité. Cette nouvelle structure "fera progresser notre détection des menaces sur la plateforme pour protéger notre communauté, accélérer la mise en oeuvre de la surveillance des cybermenaces de nouvelle génération et réunir des groupes de travail pour lutter contre la criminalité numérique", détaille Roland Cloutier, global chief security officer au sein de TikTok, signataire du billet de blog.



Des dizaines de recrutements sont à prévoir dans des postes hautement qualifiés spécialisés dans la sécurité et la protection des données. Ces personnes seront ainsi chargées de détecter et de contrôler la plateforme, de gérer les incidents de sécurité, d'enquêter et d'analyser les rapports de sécurité.



Le centre sera dirigé par Andrew Bonillo, Global Head of Threat Management & Incident Response. Carlos Becerra, ancien d'IBM et de Microsoft, a été nommé au poste de Business Partner lead.



Le vice-premier ministre irlandais Leo Varadkar s'est félicité de cette annonce. "Il est crucial que les entreprises technologiques mondiales jouent un rôle pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs", a-t-il déclaré. "Ce nouveau centre détectera et répondra aux incidents critiques au fur et à mesure qu'ils se produisent et contribuera à améliorer la sécurité en ligne des utilisateurs de TikTok dans le monde entier", a-t-il ajouté.



Les réseaux sociaux ne sont pas épargnés par les attaques

TikTok est également en partenariat depuis octobre 2020 avec l'entreprise américaine HackerOne spécialisée dans le bug bounty, la recherche de vulnérabilités. Si le réseau social investit dans la cyber c'est que le contexte l'exige. Les campagnes de cyberattaques particulièrement violentes se multiplient et les grandes entreprises technologiques ne sont pas épargnées, à l'image de Twitter qui en juin 2020 a été piraté. Près de 130 comptes certifiés, parmi lesquels ceux d'Elon Musk, Kanye West ou encore Bill Gates, avaient été touchés.