Aqemia lève 30 millions d'euros pour faciliter la découverte de médicaments

Aqemia, start-up française spécialisée dans la recherche de médicaments grâce à l'intelligence artificielle, lève 30 millions d'euros. Une levée de fonds en Série A annoncée le 20 octobre 2022 par la start-up qui a signé un partenariat avec Sanofi en décembre 2020 pour trouver un antiviral contre le Covid-19. Ce tour de table a été mené par Eurazeo et Large Venture (Bpifrance) avec la participation d'Elaia.

Aqemia génère ses propres données

Aqemia a développé un logiciel capable de prédire l'affinité entre les candidats médicaments et les cibles thérapeutiques responsables des maladies. Ce logiciel est capable d'effectuer une prédiction en quelques minutes, contre quelques jours habituellement, selon Maximilien Levesque, CEO et cofondateur d'Aqemia.



La technologie développée par cette spin-off de l'Ecole normale supérieure (ENS) fondée en 2019 est issue de 8 ans de recherche. Elle repose sur le développement de systèmes d'apprentissage automatique pour trouver des candidats médicaments prometteurs parmi des millions de molécules.



La jeune pousse explique qu'elle génère elle-même ses propres données, et n'a pas besoin de données expérimentales contrairement à d'autres plateformes basée uniquement sur l'intelligence artificielle. Elle fait de la simulation en utilisant une physique "inspirée par le quantique".



Cela entraîne des gains de temps et d'argent conséquents. "La rapidité sans précédent – 10 000 fois plus rapide à coût constant – et la précision de nos algorithmes de physique, combinés à notre intelligence artificielle générative, permettent de créer plus rapidement et simultanément de nouveaux candidats-médicaments innovants pour de multiples cibles thérapeutiques", explique Emmanuelle Martiano, cofondatrice et COO d’Aqemia, dans un communiqué.

Développer et tester ses médicaments

Au-delà de Sanofi, Aqemia assure qu'il y a eu d'autres collaborations avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan comme Janssen et Servier. "Après plusieurs succès dans la génération de nouvelles entités chimiques innovantes en collaboration avec de grands laboratoires pharmaceutiques, nous entrons aujourd’hui dans une phase de très forte accélération dans la réalisation de la mission d’Aqemia : construire notre portefeuille de projets de découverte en propre de médicaments", ajoute Maximilien Levesque.



La start-up explique que sa technologie lui a permis de de lancer son pipeline de projets internes. L'objectif : découvrir de nouveaux médicaments innovants qui arrivent aujourd'hui en phase de tests vivo précliniques, notamment en oncologie et en immuno-oncologie. Avec cette levée de fonds, la start-up souhaite optimiser et accélérer ces projets de découverte précoce de médicaments à grande échelle afin de découvrir des dizaines de nouveaux candidats médicaments. La start-up entend utiliser ces candidats médicaments dans le cadre d'essais cliniques avec des partenaires ou des spin-off de biotechnologie.