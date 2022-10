Aqemia, Outsight, LegalPlace… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Aqemia a levé 30 M€

Découverte de candidats-médicaments via l’IA.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : XAnge, Eurazeo, Bpifrance, Elaia



Outsight a levé 22 M€

Logiciel d’analyse des données Lidar.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Energy Innovation Capital, Fonds Innovation Défense (Bpifrance), BNP Paribas, Groupe ADP, Demeter, Safran, Faurecia



LegalPlace a levé 20 M€

Solution de gestion de tâches juridiques, administratives et comptables.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseurs : XAnge, Eurazeo, PROfounders Capital, MH Innov, La Poste Ventures, SWEN Capital Partners, Matmut Innovation



Benefiz a levé 7 M€

Plateforme de centralisation des avantages salariaux.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Edenred Capital Partners, OneRagtime, Financière Saint James, Evolem, Finorpa, Kima Ventures, business angels



Beebs a levé 6 M€

Plateforme d’équipements, de vêtements et de mobilier d’occasion pour enfants.

Secteur : Enfance

Investisseurs : ISAI, Citizen Capital, Mercari



Wiiisdom a levé 6 M€

Logiciels de traitement des données.

Applications et technologies d’entreprise

Investisseur : Isatis Capital



Lettria a levé 5 M€

Plateforme d’IA no-code de traitement de langage.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Galion.exe, Jezby Ventures, business angels



Vertuoza a levé 4 M€

Logiciel de gestion pour les entrepreneurs du bâtiment.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : XAnge, Fortino Capital



Revyze a levé 2 M€

Plateforme de vidéos éducatives.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : Kima Ventures, firstminute Capital, AirAngels, Nomad Capital, Ligature VC, business angels



Finovox a levé 1,9 M€

Solution de détection de faux documents.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseurs : Shapr Ventures, SuperCapital, Bpifrance, business angels



Winalist a levé 1,3 M€

Plateforme de réservation d’expériences viticoles.

Secteur : Restauration, Agro-alimentaire

Investisseurs : Bpifrance, Caisse des dépôts, Région Grand-Est, business angels



Tili a levé 1,2 M€

Service de couturier digitalisé.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseur : 2050



FlexLiving a levé 1,1 M€

Solution de logement à temps partiel.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Altur Investissement, business angels



Fincome a levé 1 M€

Plateforme de pilotage analytique à destination des entreprises SaaS.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseur : Accel



Théaomai a levé 1 M€

Plateforme en ligne du spectacle vivant.

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Investisseurs : Activa Capital, Re-Sources Capital