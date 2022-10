Aqemia, Pasqal, Quandela… L'actu du quantique en France cette semaine

Wainvan, start-up spécialisée dans les capteurs quantiques à base de diamant, figure parmi les finalistes du programme EDF impulse. La semaine précédente, Sylvie Retailleau, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'était entretenue avec ses fondateurs lors de son déplacement à Lorient.



Aqemia, dont la plateforme de simulation "quantum-inspired" à base d'IA facilite la découverte de médicaments, lève 30 millions d'euros. Un apport financier qui va l'aider à mettre au point et tester ses propres médicaments tout en continuant à nouer des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques majeures.

Quandela et le CEA-Leti s’associent pour la production d’une puce photonique très haute performance 100% française. Les premières puces seront disponibles début 2023, garantissant l’approvisionnement des acteurs du quantique photonique européen ainsi que l’indépendance technologique de la France et de l’Europe dans ce domaine. Il s'agit d'une étape majeure pour Quandela, car elle permet d’effectuer un nouveau pas vers le développement à moyen terme de l'ordinateur quantique photonique full-stack.



En présence d'Alain Aspect, Le ministre du numérique a réaffirmé le soutien du gouvernement à la filière quantique française lors d'une visite de la start-up Pasqal. A cette occasion, cette dernière a révélée qu'elle cherche à réaliser une nouvelle levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros pour passer à la vitesse supérieure et rivaliser avec ses concurrents américains.



Une équipe de chercheurs des Universités de Strasbourg et Montpellier propose un algorithme de simulation chimique pouvant potentiellement apporter un avantage quantique, à base de Density Functional Theory (DFT). Voir Toward Density Functional Theory on Quantum Computers ? par Bruno Senjean, Saad Yalouz et Matthieu Saubanère.