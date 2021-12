AR/VR : Meta a racheté le fabricant d'optiques ImagineOptix

Alors que la Federal Trade Commission (FTC), l'organisme américain en charge de la lutte antitrust, a ouvert une enquête concernant le rachat de Within par Meta, le média américain The Information a appris le rachat d'une autre société dans le secteur de la réalité virtuelle. Il s'agit d'ImagineOptix, une start-up basée en Caroline du Nord qui développe des lentilles à cristaux liquides. Le groupe de Mark Zuckerberg a confirmé l'information, sans donner d'indication sur le montant de l'opération.



Des optiques plus fins et légers

La technologie d'ImagineOptix est utile dans les écrans dédiés à la réalité virtuelle et augmentée, afin de concevoir des écrans extrêmement fins et légers, d'améliorer l'eye-tracking et la mise au point, par exemple dans des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle. Elle est également utilisée pour les vidéoprojecteurs.



ImagineOptix a été fondée en 2004, et possède une unité de production dans la région de Raleigh-Durham en Caroline du Nord, un pôle industriel de pointe.



La 7e acquisition dans l'AR/VR

Pour Meta, il s'agit de la septième acquisition connue dans la réalité virtuelle depuis deux ans, après Within, Beat Games, Ready at Dawn, Sanzaru Games, Downpour Interactive et BigBox VR. Une stratégie qui a amené l'entreprise à dominer ce marché, ce qui explique que la FTC s'intéresse désormais à ses rachats dans le secteur.



Meta ne prévoit pas de lancer ses lunettes de réalité augmentée avant 2025. En attendant, le groupe que l'on connaissait sous le nom de Facebook a lancé une collection de lunettes connectées avec Ray-Ban, et sortira son casque de réalité mixte haut de gamme en 2022.