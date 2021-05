Argo AI dévoile un nouveau Lidar qui équipera les véhicules autonomes de Ford et Volkswagen

Argo AI, start-up spécialisée dans la conduite autonome qui est soutenue par Ford et Volkswagen a dévoilé mardi 4 mai 2021 un nouveau Lidar. Baptisé Argo Lidar, le capteur peut détecter des objets situés à 400 mètres avec précision. Argo AI assure que le capteur détecte des objets sombres et propose une perception haute résolution qui fournit un rendu photo-réaliste utile pour identifier les petits objets et conduire en toute sécurité dans les rues complexes d'un centre-ville.



Cette avancée a été rendue possible par l'acquisition en 2017 de la start-up Princeton Lightwave qui spécialisée dans les Lidar longue distance et la technologie "Geiger mode". Cette technologie a la capacité de détecter la plus petite particule de lumière – un seul photon – ce qui est essentiel pour détecter des objets à faible réflectivité.



Peut détecter les véhicules sombres

Argo AI assure dépasser les limitations de la plupart de ses concurrents avec ce capteur. Ce Lidar peut détecter les véhicules les plus sombres qui sont peints en noir, et qui reflètent moins de 1% de la lumière, même lorsqu'ils sont loin et qu'il fait nuit. Il peut aussi gérer les transitions brusques de l'obscurité à la lumière vive, comme lors de l'entrée et de la sortie d'un tunnel, et distinguer les petits objets mobiles, tels que les animaux, de la végétation et des objets statiques.



Son système de conduite autonome, l'Argo Self-Driving System (SDS), a une vision à 360° de jour comme de nuit et peut conduire en toute sécurité dans des villes animées, des quartiers péri-urbains et à des vitesses élevées. Des capacités essentielles pour déployer des services avec des véhicules autonomes. Avec son Argo Lidar, la start-up assure avoir la solution pour déployer des véhicules autonomes, que ce soit dans le cadre de services de livraison ou de transport de personnes.



Des tests dans 6 villes

Argo AI teste actuellement sa technologie au sein de six villes américaines et devrait déployer d'autres pilotes dans le courant de l'année aux Etats-Unis mais également en Europe. Argo AI ne précise pas quel pays européen pourrait voir circuler ces véhicules, mais cela pourrait être l'Allemagne en raison de la participation de Volkswagen dans la start-up.



Son nouveau capteur sera au cœur du système de conduite autonome qui fera ses débuts avec le lancement commercial de services par Ford en 2022, selon Bloomberg. Que ce soit pour le transport de passagers ou la livraison à domicile. Et intégrera des modèles Volkswagen au milieu de la décennie.