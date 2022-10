Argo AI, pépite de la conduite autonome soutenue par Ford et VW, cesse son activité

Coup dur pour le véhicule autonome. Le spécialiste de la conduite autonome Argo AI, soutenu à coups de milliards de dollars par Ford et Volkswagen, cesse son activité. L'information a été repérée par TechCrunch avant qu'un rapport sur les résultats de Ford note qu'Argo AI est en liquidation. Le constructeur souhaite embaucher des ingénieurs de la start-up pour accélérer le développement de ses systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) correspondant à des niveaux d'autonomies 2 et 3 SAE.

Un manque d'investisseurs ?

Le constructeur a expliqué enregistrer une dépréciation hors trésorerie et avant impôts de 2,7 milliards de dollars sur son investissement dans Argo AI. Cela a entraîné des pertes nettes de 827 millions de dollars pour le troisième trimestre. Argo AI n'était pas capable d'attirer de nouveaux investisseurs. La start-up, fondée en 2016 pensait initialement commercialiser largement la technologie de conduite autonome d'ici 2021. Elle a levé plus de 2,6 milliards de dollars, principalement auprès de Ford et Volkswagen afin de développer, tester et commercialiser sa technologie. Ford avait injecté un milliard de dollars en 2017 et Volkswagen avait annoncé en 2019 investir jusqu'à 2,6 milliards de dollars dans la pépite (dont 1 milliard en capitaux et 1,6 milliard en actifs).



"En coordination avec nos actionnaires, la décision a été prise qu'Argo AI ne continuera pas sa mission en tant qu'entreprise. De nombreux employés recevront une offre de la part de Ford ou Volkswagen pour continuer à travailler sur la technologie de conduite autonome, alors que les autres seront malheureusement licenciés", a écrit Argo AI dans un communiqué repris par la presse. Le nombre de salariés auxquels les constructeurs proposeront des postes n'est pas précisé.



Lyft avait également pris une participation de 2,5% dans Argo AI. L'entreprise de VTC souhaite déployer au moins 1000 véhicules autonomes sur son réseau au cours des cinq prochaines années. Elle a affirmé auprès de TechCrunch que l'annonce de la liquidation d'Argo n'avait pas d'influence sur sa propre stratégie. A noter que Lyft est également partenaire de Motional, la coentreprise de Hyundai et Aptiv, et Waymo.

Ford se concentre sur les ADAS

A cette occasion, Ford précise sa stratégie dans la conduite autonome. Le constructeur souhaite se concentrer sur les systèmes avancés d'aide à la conduite et recentrer ses dépenses sur ces technologies qu'il développe en interne et non plus un système de conduite autonome qui puisse être utilisé dans le cadre du déploiement d'une flotte de robots taxis. Il assure que ces fonctionnalités sont plébiscitées par les clients. "On estime que plus de cent milliards ont été investis dans la promesse d'une autonomie de niveau 4 SAE, a expliqué Jim Farley, dans des propos repris par Engadget, et pourtant personne n'a défini de modèle économique rentable à grande échelle."



Il semble toutefois toujours confiant dans le développement de la technologie de conduite autonome et envisage même que le constructeur puisse racheter une telle technologie lorsqu'elle verra le jour : "Nous sommes optimistes quant à l'avenir des ADAS de niveau 4 SAE, mais les véhicules rentables et entièrement autonomes à grande échelle sont encore loin et nous n'aurons pas nécessairement à créer cette technologie nous-mêmes."



Il a également mis en avant les bénéfices des développements internes concernant les ADAS. Etre propriétaire du logiciel permet de collecter de nombreuses données qui sont précieuses pour continuer à les améliorer.

Des développements très longs et coûteux

Pendant quelques années le secteur de la conduite autonome a largement séduit les investisseurs. Les start-up ont été capables de levées des sommes conséquentes, à commencer par Argo AI qui s'est fait connaître en 2017 lorsque Ford a annoncé un investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans. Les jeunes pousses étaient souvent fondées par des pionniers du secteur qui étaient passés dans le programme de conduite autonome de Google, désormais connu sous le nom de Waymo. Une série d'acquisitions a suivi : General Motors a acheté Cruise pour 1 milliard de dollars en 2016 ; Aptiv, ex-Delphi, a acquis nuTonomy pour 450 millions de dollars en 2017 ; et Amazon a acheté Zoox en 2020 pour un montant qui dépasserait le milliard de dollars.



Mais la promesse initiale n'est toujours pas réalisée. Le développement de cette technologie prend beaucoup plus de temps que ce qui avait été initialement annoncé. La recherche est extrêmement coûteuse et il est quasiment impossible pour les entreprises de gagner de l'argent en développant cette technologie. TuSimple a fait le choix d'une introduction en bourse quand Aurora a décidé de fusionner avec un Spac. Uber et Lyft ont revendu leurs divisions développant une telle technologie.



Argo menait plusieurs programmes de tests aux Etats-Unis (Austin, Détroit, Miami, Palo Alto et Pittsburgh) et en Allemagne (Hambourg et Munich). Le mois dernier, la start-up a dévoilé un écosystème de produits et services (logiciel de gestion de flotte, analyse des données, cartographie HD, outils de communication) conçu pour prendre en charge la livraison et les opérations de robots taxis. L'idée derrière semblait de diversifier quelque peu ses sources de revenus et s'ouvrir à d'autres partenaires économiques. Une décision qui est sans doute venue trop tard.