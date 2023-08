Arm lance son processus d'introduction en Bourse

Dernière ligne droite avant les débuts boursiers d’Arm. Lundi 21 août, la spécialiste britannique des semi-conducteurs a publié son prospectus d’introduction, ouvrant la voie à une arrivée sur le Nasdaq au cours des prochaines semaines. Une opération très attendue pour relancer les entrées en Bourse (IPO) du secteur technologique, au point mort depuis plus d’un an.



Les documents publiés par Arm dressent, pour la première fois depuis sept ans, la situation financière de l’entreprise, dont l’architecture ARM est utilisée par quasiment tous les fabricants de puces de smartphones. En 2022, elle a accusé un repli léger de son chiffre d’affaires, à 2,7 milliards de dollars. Une baisse qui s’est encore accentuée au premier semestre 2023. L'an passé, elle a généré 524 millions de dollars de profits.

L'IA, une aubaine pour Softbank

Selon la presse américaine, son propriétaire, le conglomérat japonais Softbank, souhaitait initialement lever entre 8 et 10 milliards de dollars. Cela aurait représenté la troisième plus importante IPO tech de l’histoire, derrière Alibaba et Facebook. Ce montant pourrait cependant être inférieur suite au rachat par Softbank de la participation de 25% détenue dans Arm par son fonds d’investissement Vision Fund.



Le groupe japonais se montre très ambitieux : il vise une capitalisation comprise entre 60 et 70 milliards. Cela représenterait des multiples de valorisation bien supérieurs aux autres acteurs du marché. Softbank mise notamment sur l’intérêt autour de l’intelligence artificielle générative. Les marchés anticipent désormais un bond de la demande pour les puces capables d'entraîner et de faire tourner les derniers modèles. Ce qui devrait augmenter mécaniquement les recettes de la société.

Investisseurs de référence

Pour atteindre ce niveau de capitalisation, Softbank souhaite aussi obtenir le soutien de ses principaux clients, avec lesquels il discute depuis plusieurs mois pour les convaincre de participer à l’opération. La liste des potentiels investisseurs de référence regroupe quasiment tous les gros acteurs du marché de l'électronique grand public, du cloud d’infrastructure et des semi-conducteurs.



On y retrouve ainsi les géants américains Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Intel, Qualcomm ou encore AMD. Et aussi le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC, le premier fondeur mondial. Pour rendre Arm plus attractif pour les investisseurs, Softbank a aussi coupé dans les effectifs, cherché des relais de croissance et réfléchi à un nouveau modèle économique.

Échec du rachat par Nvidia

L’introduction en Bourse d’Arm fait suite à l’échec de son rachat par Nvidia, initialement pour 40 milliards de dollars, dont une partie en actions - une somme qui était montée jusqu’à 66 milliards grâce au bond du cours boursier du spécialiste américain des GPU.



L’opération a été abandonnée début 2022, en raison des multiples réticences exprimées par les autorités de la concurrence. Faute d’autre acheteur potentiel, Softbank ne pouvait privilégier que la voie boursière pour se séparer de sa filiale rachetée en 2016 pour 32 milliards de dollars.