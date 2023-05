Arm réduit ses activités de recherche pour rationaliser ses coûts avant son entrée en bourse

La stratégie est très représentative du contexte actuel. Arm, le spécialiste britannique de la conception de processeurs, ferme sa division technologique phare pour limiter la recherche fondamentale (blue-sky research en anglais) et se concentrer sur la recherche appliquée. En somme, l’entreprise préfère consacrer ses efforts sur des produits dont la viabilité commerciale est déjà perceptible.



La décision s’inscrit dans la continuité des récentes annonces de l’entreprise, en quête de croissance et de rationalisation pour séduire les investisseurs dans le cadre de son entrée en bourse, qui pourrait être la plus importante de l’année.

Multiplier les preuves de viabilité pour convaincre les investisseurs

L’inscription d’Arm au NASDAQ a été confirmée le 1er mai par Softbank, le conglomérat japonais propriétaire de la société. Elle a été décidée après que Nvidia abandonne la proposition de rachat de l’entreprise début 2022 et pourrait lui permettre de lever des milliards de dollars.



Reste à séduire les investisseurs, de plus en plus difficiles à convaincre et notamment très regardants sur les perspectives de rentabilité des entreprises dans le contexte économique actuel incertain. Pour cela, tous les moyens sont bons pour Arm, qui multiplie les décisions stratégiques radicales.

Une vision court-termiste ?

L'année dernière, la société basée à Cambridge a démantelé Arm Research dans le cadre d'une stratégie mise en œuvre par le directeur général René Haas, qui prévoyait la suppression de 15% des emplois dans l'ensemble de l'entreprise.



Plusieurs anciens employés qui ont quitté le concepteur de puces l'année dernière ont affirmé auprès du Financial Times que cette fermeture témoignait de la volonté de l'entreprise de réduire la recherche spéculative sur l'avenir du secteur et de se concentrer plutôt sur le développement de produits éprouvés et avec un potentiel commercial. Une stratégie de réduction des investissements qui a été reprochée au groupe, la considérant comme un passage à une vision à court terme.

Recentrer la recherche sur les domaines pertinents

Arm Research a "fini par faire de la recherche dans des domaines qui n’étaient pas très pertinents pour l'entreprise", a défendu une personne informée de la stratégie interne du concepteur de puces. "D'autres [domaines de recherche] n'avaient aucun lien avec les produits que l'entreprise développe" a-t-elle ajouté, toujours au Financial Times. Arm n'a pas souhaité répondre à la demande de commentaire envoyée par le média britannique.

Facturer les fabricants de smartphones

En mars dernier, l’entreprise britannique a annoncé qu’elle prévoyait de changer de business model en prélevant des royalties directement auprès des fabricants d'appareils électroniques, notamment des téléphones, plutôt qu'auprès des concepteurs de puces qui utilisent ses microarchitectures.



Un mois après, le Financial Times révélait qu’Arm comptait même développer ses propres puces, même si l’idée serait de démontrer la puissance de son architecture pour conquérir de nouveaux horizons, et non de les vendre. Reste à savoir si ces orientations permettront aux investisseurs de projeter de belles perspectives de croissance pour l'entreprise.