Arrêt du cuivre : les entreprises n'anticipent pas encore assez la fin de l'ADSL

Entre 2025 et 2030, Orange fermera progressivement son réseau cuivre, qui permet aux lignes analogiques et à l'ADSL de fonctionner. Les premières expérimentations menées dans de petites communes n'ont pas posé de problèmes insurmontables, mais aucune expérimentation n'a porté spécifiquement sur les entreprises. Or, elles seront tout autant concernées. Il n'y a pas que les particuliers qui utilisent encore l'ADSL.

"Les entreprises n'ont pas encore intégré l'information. Elles ne sont pas suffisamment informées. Or, cela va venir très vite. À partir de 2025, le démantèlement se fera par plaques de 2 à 4 millions de lignes", alerte Nicolas Aubé, le président fondateur de Celeste, un opérateur télécoms pour les entreprises présent dans 3000 communes en France et exploitant 10 000 km de réseau. "Il ne faut pas que les entreprises soient les oubliées de l'arrêt du cuivre."

4 millions d'entreprises concernées

4 millions d’entreprises correspondant à 10 millions de lignes sont concernées selon l'Arcep. Il y a celles qui ne sont pas encore fibrées, et celles qui sont passées à la fibre mais utilisent encore le réseau cuivre pour raccorder certains de leurs équipements, par exemple des machines à affranchir, des ascenseurs pour les appels de secours, des interphones ou d'autres objets connectés.

Parmi les 20 000 clients de Celeste, par exemple, 12 000 sont passés à la fibre mais très peu à 100%. L'opérateur vient de lancer un site dédié pour informer les entreprises et aider ses clients à anticiper. Un moyen pour elle de promouvoir son offre dédiée à la migration, comprenant un diagnostic et du conseil.

Il faut dire que pour les opérateurs alternatifs B2B, l'extinction du cuivre va constituer une opportunité inégalée de prendre des parts de marché. Orange et SFR sont encore très dominants sur le marché entreprises, mais selon un sondage réalisé pour Covage en septembre 2022, 43% des entreprises envisagent de changer d'opérateur dans le cadre de leur migration.

Des cas particuliers pour certains professionnels

Si pour les grandes entreprises et les ETI la migration ne devrait pas se faire dans la douleur, il en va autrement pour les TPE-PME, qui ne voient pas forcément l'avantage de changer de technologie si tout fonctionne correctement et qu'elles n'ont pas l'usage de débits élevés. Selon Nicolas Aubé, certains cas particuliers pourraient poser problème, par exemple les buralistes qui utilisent traditionnellement plusieurs lignes, dont une dédiée aux transferts sécurisés d'argent. Ce sont de toutes petites structures qui se tourneront naturellement vers des offres FTTH, très proches de celles des particuliers. Or, contrairement à l'ADSL, le FTTH ne permet pas d'ouvrir plusieurs lignes pour une même adresse physique.

Le tableau n'est toutefois pas complètement noir, rassure le dirigeant de Celeste. "Tout d'abord, passer à la fibre ne veut pas dire travaux, et l'investissement dans le réseau se fait côté opérateurs. Ensuite, la modernisation des installations devrait in fine faire faire des économies aux entreprises et renforcer la sécurité."