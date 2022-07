Artemis.IA, la plateforme de big data des armées, entre en phase d'industrialisation

Le ministère des armées annonce l'entrée en phase d'industrialisation du projet Artemis.IA, l'acronyme pour "Architecture de traitement et d’exploitation massive de l’information multi-sources et d’Intelligence artificielle". Comme son nom l'indique, il s'agit de développer une plateforme opérationnelle de traitement massif des données.



Artemis.IA doit permettre de traiter la quantité astronomique de données générées par les équipements militaires et capteurs, indique le ministère. Ces informations doivent ensuite être rapidement et facilement transmises aux forces pour les épauler dans la prise de décisions.



Une première application pour 2023

La première application de cette plateforme sera dédiée à "l'exploitation d'informations multi-sources" au profil de la fonction inter-armée du renseignement. Elle doit être livrée à compter de 2023. D'autres cas d'usage ont d'ores et déjà été identifiés dans les domaines de la cybersécurité, du suivi de la santé des militaires, de la maintenance prévisionnelle et de la surveillance maritime.



Le projet est piloté par l'Agence du numérique de défense (AND) dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025 qui consacre plus de 700 millions d'euros au développement des technologies d'intelligence artificielle. A ses côtés, se trouve un écosystème composé d'acteurs industriels et académiques. Après une phase de tests, la réalisation de la plateforme a été confiée à Thales et Atos via leur co-entreprise "Athea".



Un kit de développement et d’intégration à Artemis.IA sera ouvert au secteur industriel et académique pour favoriser la mise en service rapide de nouvelles applications et accélérer "le cycle d’intégration de l’innovation", précise le ministère des armées.